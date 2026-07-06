Cómo conseguir entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026: Inglaterra vs. Noruega, Francia vs. Marruecos, posibles enfrentamientos, estadios y más

El drama de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado su punto álgido.

Tras superarse el ecuador de los octavos de final, el cuadro ha dado un vuelco total y ya se perfilan duelos espectaculares que se disputarán en toda Norteamérica del 9 al 11 de julio.

Con dos anfitriones eliminados y un pentacampeón sorprendentemente fuera, el panorama de los cuartos ha cambiado: ya se confirmaron Francia-Marruecos y Noruega-Inglaterra.

Ya se conocen la mitad de los equipos clasificados, garantizando duelos de alto voltaje, mientras que las plazas restantes se pelean con uñas y dientes.

¿Quiénes se han clasificado para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

Fecha Partido Lugar Entradas Jueves 9 de julio Francia vs. Marruecos Estadio Gillette (Boston) Entradas Viernes 10 de julio Portugal/España vs. EE. UU./Bélgica Estadio SoFi (Los Ángeles) Entradas Sábado 11 de julio Noruega vs. Inglaterra Estadio Hard Rock (Miami) Entradas Sábado 11 de julio Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia Estadio Arrowhead (Kansas City) Entradas

Cómo comprar entradas para los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal canal autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026?

Los precios varían según la fase de venta, pero las localidades para los cuatro cuartos de final oscilan entre 275 y 1.690 dólares, según el estadio:

Sede Precio nominal Precio medio de reventa Entradas Estadio SoFi (Los Ángeles) 410–1690 $ 4.760–11.500 $ Entradas Estadio Hard Rock (Miami) 295–1 690 $ 1 955 $ - 8 500 $+ Entradas Gillette Stadium (Boston) 275–1 125 $ 950–4.500 $ Entradas Estadio Arrowhead (Kansas City) 275 $ – 1 125 $ 3.900 $ – 10.000 $ Entradas

¿Qué esperar de los cuartos de final del Mundial 2026?

En 2022 hubo duelos memorables: Brasil y Portugal cayeron ante Croacia y Marruecos, respectivamente.

Francia superó a Inglaterra en un duelo épico, y en la recordada «Batalla de Lusail» —con 18 amarillas y 1 roja, récord en la Copa—, Argentina necesitó la prórroga para eliminar a una tenaz Holanda.

El torneo de 2026 ya ha dado giros inesperados.

La gran favorita, Brasil, ya fue eliminada tras perder 2-0 en octavos ante la Noruega de Erling Haaland, lo que lleva a un duelo de cuartos entre los escandinavos e Inglaterra, que venció 3-2 a la anfitriona México en el Azteca.

Por su parte, Kylian Mbappé y Francia avanzaron con comodidad y se medirán en una esperada revancha de las semifinales de Catar 2022 contra un peligroso Marruecos que goleó 3-0 a la anfitriona Canadá.

Con Canadá y México fuera, la atención se centra en los octavos restantes para definir los otros cinco finalistas.

Treinta años después de que EE. UU. 1994 batiera récords, la edición ampliada de 2026 se presenta como el Mundial más grande, ruidoso y volátil de la historia.

¿Cuáles son las sedes de los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?