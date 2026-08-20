El mayor escenario del béisbol regresa este octubre, con la Serie Mundial de 2026 programada para comenzar el viernes 23 de octubre. Los ganadores de las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional se enfrentarán en una batalla al mejor de siete por el Trofeo del Comisionado, con todos los partidos emitidos en directo por FOX. El enfrentamiento en sí no se confirmará hasta que concluyan la ALCS y la NLCS a mediados de octubre, pero Los Angeles Dodgers llegan a la postemporada como favoritos de las casas de apuestas para completar un extraordinario tricampeonato.

La postemporada de este año arranca antes de lo habitual, con la ronda de Wild Card comenzando el 29 de septiembre y emitiéndose en NBC por primera vez desde 2000. Un tricampeonato de los Dodgers sería el primero en la MLB desde que los Yankees lo lograron entre 1998 y 2000, y las cuotas actuales les sitúan junto a Yankees, Brewers, Red Sox y Braves como los aspirantes con más opciones. Sea quien sea el que llegue, la demanda de entradas se dispara en cuanto queda definido el cartel. GOAL tiene todo lo que necesitas sobre fechas, precios y exactamente dónde comprar ya entradas para la Serie Mundial.

¿Cuándo es la Serie Mundial 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Vie., 23 oct. Serie Mundial, partido 1 Estadio del equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 (por confirmar) Entradas Sáb., 24 oct. Serie Mundial, partido 2 Estadio del equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 (por confirmar) Entradas Lun., 26 oct. Serie Mundial, partido 3 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Mar., 27 oct. Serie Mundial, partido 4 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Mié., 28 oct.* Serie Mundial, partido 5 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Vie., 30 oct.* Serie Mundial, partido 6 Estadio del equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 (por confirmar) Entradas Sáb., 31 oct.* Serie Mundial, partido 7 Estadio del equipo con mejor balance en la temporada regular de 2026 (por confirmar) Entradas

*Se jugará solo si es necesario. La Serie sigue un formato 2-3-2, con el equipo que tuvo el mejor balance en la temporada regular de 2026 acogiendo los partidos 1, 2, 6 y 7. Los dos equipos participantes no se confirmarán hasta que terminen la ALCS y la NLCS en la semana del 19 y 20 de octubre, así que vuelve a consultarlo cuando se acerque la fecha para conocer los enfrentamientos exactos y los horarios del primer lanzamiento.

Dónde comprar entradas para la Serie Mundial 2026

Conseguir entradas para la Serie Mundial por los canales oficiales es complicado. Los planes de entradas para la postemporada se venden en gran medida a los abonados de cada equipo mucho antes de octubre, y una vez que un club queda eliminado, cualquier inventario sobrante desaparece en cuestión de horas. Eso deja al mercado de reventa como la vía realista para la mayoría de los aficionados, y StubHub es el lugar por el que empezar.

Los anuncios de la Serie Mundial 2026 en StubHub ya están activos y se completarán rápidamente una vez que se confirmen los dos finalistas tras las Series de Campeonato de Liga

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Cuánto cuestan las entradas para la Serie Mundial 2026

Los precios de las entradas para la Serie Mundial varían enormemente dependiendo de qué dos equipos consigan clasificarse, y no hay forma de conocer la cifra final hasta que quede definido el cartel. La historia reciente ofrece una guía útil:

2023 (dos equipos de mercados más pequeños): entrada media de alrededor de 685 dólares

2024 (dos aficiones enormes): el precio mínimo de entrada para el partido 1 superó los 1.300 dólares, con una media de la serie cercana a los 1.400 dólares

2025: precios mínimos de entrada más cercanos a los 650-900 dólares según el estadio

Como guía aproximada para 2026:

Asientos más baratos de pie y en la grada alta: aproximadamente entre 600 y 900 dólares para un enfrentamiento de menor demanda

Enfrentamiento entre grandes mercados: precios mínimos de entrada por encima de 1.000-2.000 dólares o más

Asientos prémium detrás del home plate o junto a los dugouts: habitualmente en cinco cifras, especialmente para un posible partido 7

StubHub ofrece de forma constante la mayor variedad de anuncios y el precio mínimo de entrada verificado más bajo una vez que las entradas salen a la venta para un enfrentamiento confirmado, y puedes filtrar por presupuesto para encontrar en segundos el asiento disponible más barato. Más cerca de la serie, StubHub también ofrece paquetes de hospitalidad y VIP, que normalmente combinan asientos prémium con comida, bebidas y pases de aparcamiento para los aficionados que quieren vivir al completo la experiencia del Fall Classic sin tener que buscar complementos por separado.

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie Mundial

La Serie Mundial es la serie por el campeonato de las Grandes Ligas de Béisbol, disputada entre los ganadores del banderín de la Liga Americana y la Liga Nacional. Se jugó por primera vez en 1903 y es el campeonato más antiguo que se disputa de forma ininterrumpida en el deporte profesional de primer nivel en Norteamérica, con el ganador recibiendo el Trofeo del Comisionado. Los New York Yankees la han ganado más que ninguna otra franquicia, con 27 títulos.

La edición de 2026 sigue el formato estándar al mejor de siete y 2-3-2: el equipo con mejor balance en la temporada regular acoge los partidos 1, 2 y, si es necesario, 6 y 7, mientras que el otro equipo acoge los partidos 3, 4 y un posible partido 5. El calendario de la postemporada de este año se comprime en octubre, con la ronda de Wild Card comenzando el 29 de septiembre, las Series Divisionales desde el 3 de octubre y las Series de Campeonato desde el 11 de octubre, antes de que la Serie Mundial arranque el 23 de octubre. Todos los partidos se emiten en FOX en Estados Unidos, junto con FOX Deportes y FOX One para la cobertura en español y en streaming.

La gran historia de cara a octubre es la búsqueda de los Dodgers de un tercer campeonato consecutivo, una hazaña que ningún equipo logra desde que los Yankees encadenaron tres entre 1998 y 2000. Tanto si Los Angeles regresa como si un aspirante nuevo como Brewers, Red Sox o Braves da el paso, GOAL mantendrá esta página actualizada con el enfrentamiento confirmado, la sede y la información sobre entradas en cuanto concluya la Serie de Campeonato.