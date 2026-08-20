El mayor escenario del béisbol regresa este octubre, con el inicio de las Series Mundiales de 2026 previsto para el viernes 23 de octubre. Los ganadores de las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional se enfrentarán en una batalla al mejor de siete por el Trofeo del Comisionado, con todos los partidos retransmitidos en directo por FOX. El emparejamiento no se confirmará hasta que concluyan la ALCS y la NLCS a mediados de octubre, pero Los Angeles Dodgers llegan a la postemporada como favoritos de las casas de apuestas para completar un extraordinario tricampeonato.

Sea quien sea el que llegue, la demanda de entradas se dispara en cuanto queda definido el cuadro. GOAL tiene todo lo que necesitas sobre fechas, precios y exactamente dónde comprar ya entradas para las Series Mundiales.

¿Cuándo son las Series Mundiales de 2026?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Vie., 23 oct. Series Mundiales, partido 1 Estadio del equipo con el mejor balance de la temporada regular 2026 (por confirmar) Entradas Sáb., 24 oct. Series Mundiales, partido 2 Estadio del equipo con el mejor balance de la temporada regular 2026 (por confirmar) Entradas Lun., 26 oct. Series Mundiales, partido 3 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Mar., 27 oct. Series Mundiales, partido 4 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Mié., 28 oct.* Series Mundiales, partido 5 Estadio del equipo rival (por confirmar) Entradas Vie., 30 oct.* Series Mundiales, partido 6 Estadio del equipo con el mejor balance de la temporada regular 2026 (por confirmar) Entradas Sáb., 31 oct.* Series Mundiales, partido 7 Estadio del equipo con el mejor balance de la temporada regular 2026 (por confirmar) Entradas

*Se jugará solo si es necesario. La serie sigue un formato 2-3-2, con el equipo que haya tenido el mejor balance en la temporada regular 2026 como local en los partidos 1, 2, 6 y 7. Los dos equipos participantes no se confirmarán hasta que terminen la ALCS y la NLCS en la semana del 19 y 20 de octubre, así que vuelve a consultar más cerca de la fecha para conocer los emparejamientos exactos y los horarios del primer lanzamiento.

Dónde comprar entradas para las Series Mundiales de 2026

Conseguir entradas para las Series Mundiales a través de los canales oficiales es complicado. Los planes de entradas de postemporada se venden en gran parte a los abonados de cada equipo mucho antes de octubre y, una vez que un club queda eliminado, cualquier inventario restante desaparece en cuestión de horas. Eso deja al mercado de reventa como la vía realista para la mayoría de los aficionados, y StubHub es el lugar por el que empezar.

Los anuncios de StubHub para las Series Mundiales de 2026 ya están disponibles y se completarán rápidamente una vez que se confirmen los dos finalistas después de las Series de Campeonato de Liga

Busca por equipo, partido, precio o zona de asientos, y sigue cómo se mueven los precios en los días previos a una serie

Toda compra está cubierta por la garantía FanProtect de StubHub , así que recibes una entrada válida o te devuelven el dinero

Las entradas móviles se transfieren directamente a tu teléfono, algo importante dado el poco margen de aviso que tienen los aficionados entre el final de la ALCS/NLCS y el partido 1

Configura alertas de precio ahora en lugar de esperar a que termine la Serie de Campeonato, ya que las buenas localidades desaparecen rápido una vez que queda definido el emparejamiento

Cuánto cuestan las entradas para las Series Mundiales de 2026

Los precios de las entradas para las Series Mundiales varían enormemente en función de qué dos equipos logren clasificarse, y no hay forma de conocer la cifra final hasta que quede definido el cuadro. La historia reciente ofrece una guía útil:

2023 (dos equipos de mercados más pequeños): entrada media de alrededor de 685 dólares

2024 (dos aficiones enormes): el precio mínimo para entrar al partido 1 superó los 1.300 dólares, con una media de la serie cercana a 1.400 dólares

2025: precios mínimos de entrada más cerca de 650-900 dólares según el estadio

Como guía aproximada para 2026:

Las entradas más baratas de pie y en la grada alta: aproximadamente 600-900 dólares para un emparejamiento de menor demanda

Emparejamiento entre grandes mercados: precios mínimos de entrada por encima de 1.000-2.000 dólares o más

Asientos prémium detrás del home plate o junto a los dugouts: habitualmente alcanzan las cinco cifras, especialmente para un posible partido 7

StubHub suele ofrecer el abanico más amplio de anuncios y el precio mínimo verificado más bajo una vez que las entradas salen a la venta para un emparejamiento confirmado, y puedes filtrar por presupuesto para encontrar en segundos el asiento disponible más barato. Más cerca de la serie, StubHub también ofrece paquetes de hospitalidad y VIP, que normalmente combinan asientos prémium con comida, bebida y pases de aparcamiento para los aficionados que quieren vivir la experiencia completa del Fall Classic sin tener que buscar extras por separado.

Todo lo que necesitas saber sobre las Series Mundiales

Las Series Mundiales son la serie por el campeonato de la Major League Baseball, disputada entre los ganadores del banderín de la Liga Americana y la Liga Nacional. Se jugaron por primera vez en 1903 y son el campeonato más antiguo que se disputa de forma ininterrumpida en el deporte profesional norteamericano de primer nivel, con el ganador recibiendo el Trofeo del Comisionado. Los New York Yankees lo han ganado más que ninguna otra franquicia, con 27 títulos.

La edición de 2026 sigue el formato estándar al mejor de siete, 2-3-2: el equipo con el mejor balance en la temporada regular será local en los partidos 1, 2 y, si hace falta, 6 y 7, mientras que el otro equipo lo será en los partidos 3, 4 y un posible partido 5. El calendario de la postemporada de este año se comprime en octubre, con la ronda de Wild Card comenzando el 29 de septiembre, las Series Divisionales desde el 3 de octubre y las Series de Campeonato desde el 11 de octubre, antes de que las Series Mundiales arranquen el 23 de octubre. Todos los partidos se retransmiten por FOX en Estados Unidos, junto con FOX Deportes y FOX One para la cobertura en español y en streaming.

La gran historia de cara a octubre es la búsqueda de los Dodgers de un tercer campeonato consecutivo, algo que ningún equipo logra desde que los Yankees encadenaron tres títulos entre 1998 y 2000. Tanto si Los Ángeles regresa como si se abre paso una cara nueva como Brewers, Red Sox o Braves, GOAL mantendrá esta página actualizada con el emparejamiento confirmado, la sede y la información sobre entradas en cuanto concluyan las Series de Campeonato.