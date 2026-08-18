Las entradas para la DFL-Supercup 2026 ya están a la venta para el Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich en el Signal Iduna Park este sábado 22 de agosto, con inicio a las 20:30 hora local. Oficialmente la Franz Beckenbauer Supercup, renombrada en honor al fallecido mito alemán, el partido que abre la temporada enfrenta al Bayern, ganador del doblete, con el Borussia Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, por el primer título de la campaña, con retransmisión en cerca de 200 países de todo el mundo.

Será el décimo enfrentamiento de la Supercopa entre los dos gigantes de Der Klassiker, con el Bayern ligeramente por delante por 5-4, y el primero desde 2021. El BVB parte como no favorito tras el 14º doblete de liga y copa del Bayern, pero el factor campo ante el Muro Amarillo lo cambia todo. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas de última hora para la DFL-Supercup antes del sábado.

¿Cuándo es la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Supercopa - Final 22 ago 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

¿Cómo comprar entradas para la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Como club anfitrión, el Borussia Dortmund gestionó la venta oficial de entradas a través de la BVB Ticket Shop en tres fases: los abonados reservaron sus asientos del 9 al 12 de julio, la preventa para socios se abrió el 10 de julio con un límite de cuatro entradas, y la venta general comenzó el 14 de julio. Los aficionados del Bayern de Múnich solicitaron las entradas para la zona visitante mediante un sorteo en la FC Bayern Ticket Shop que se abrió ya en mayo, inmediatamente después de que se anunciara la sede.

Con el partido ya a solo unos días, esas ventanas oficiales cerraron hace tiempo, así que los mercados verificados de reventa son la vía realista de última hora. StubHub y plataformas protegidas similares ofrecen los asientos restantes por todo el estadio hasta el mismo día del partido, con garantías para el comprador incluidas; simplemente ten en cuenta que las entradas de reventa rara vez garantizan en qué zona de aficionados te sentarás, así que revisa los detalles del anuncio antes de comprar. Evita por completo a los vendedores no oficiales en redes sociales, ya que los partidos del Klassiker son un imán para el fraude con entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la DFL-Supercup: Borussia Dortmund vs Bayern de Múnich?

Como la Franz Beckenbauer Supercup está organizada directamente por la Liga Alemana de Fútbol, los precios oficiales se mantienen deliberadamente bajos para que el fútbol siga siendo accesible. Los precios oficiales oscilaron entre 16,50 € y 38,50 €, estructurados de la siguiente manera:

De pie: 16,50 €, la famosa experiencia de grada en el estadio más grande de Alemania

Asiento (categoría de precio 5): 31,90 €

Asiento (categoría de precio 4): 38,50 €

Con los cupos oficiales ya agotados, los precios de reventa de los asientos restantes arrancan actualmente en torno a 85 € a 100 € y suben en las zonas centrales de asiento, todavía moderados para un partido de esta magnitud. Los precios suelen moverse en las últimas 48 horas, a veces a la baja cuando los vendedores se desprenden de entradas sobrantes, por lo que merece la pena comprobar la disponibilidad actual hasta el pitido inicial.

¿Dónde se juega la DFL-Supercup? Todo lo que necesitas saber sobre el Signal Iduna Park

El Signal Iduna Park, conocido históricamente como Westfalenstadion, es el estadio más grande de Alemania y la casa del Borussia Dortmund desde su inauguración en 1974. Para los partidos del BVB, tiene capacidad para 81.365 aficionados entre zonas con asiento y de pie, que baja a 65.829 para los encuentros internacionales con todo el estadio de asiento. Su corazón palpitante es la Südtribüne, la grada sur con capacidad para 24.454 personas, la mayor grada de pie del fútbol europeo y apodada Die Gelbe Wand, el Muro Amarillo, por el muro de ruido y color que genera.

Pocos estadios tienen más pedigrí: el Signal Iduna Park albergó partidos en los Mundiales de la FIFA de 1974 y 2006 y en la Euro 2024, fue sede de la final de la Copa de la UEFA de 2001 y acoge regularmente partidos de Alemania. Un Klassiker bajo sus focos, con un trofeo en juego, es casi lo mejor que puede ofrecer un día de partido en el fútbol europeo.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la DFL-Supercup?

El Bayern de Múnich domina la historia reciente de la competición, aunque los aficionados del Dortmund señalarán que la última vez que levantaron el trofeo también fue contra el Bayern:

Año Ganadores Subcampeones Marcador 2025 Bayern de Múnich VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4-3 en penaltis 2023 RB Leipzig Bayern de Múnich 3-0 2022 Bayern de Múnich RB Leipzig 5-3 2021 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern de Múnich 2-0 2018 Bayern de Múnich Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 5-4 en penaltis 2016 Bayern de Múnich Borussia Dortmund 2-0

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