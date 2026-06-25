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Cómo conseguir entradas para la ronda de 32 de Suiza: precios del Mundial, partidos en el BC Place, ofertas de última hora y más

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Suiza se ha clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación, te explicamos cómo conseguir tus entradas.

Suiza viajará a Vancouver el jueves tras asegurar el primer lugar del Grupo B y avanzar a dieciseisavos.

Tras cerrar invicta la fase de grupos con un 2-1 sobre la anfitriona Canadá, la Nati llega en plena forma.

Ahora se prepara para un eliminatorio de alto riesgo contra uno de los mejores terceros del torneo, sin margen de error.

¿Cuándo juega Suiza en los dieciseisavos?

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial de Suiza?

Los principales sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan boletos disponibles.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los octavos de final del Mundial en Suiza?

La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final llega a los 6.730 dólares. En los mercados secundarios los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Etapa / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos de alta demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

28 de junio – 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1 490–7 875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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