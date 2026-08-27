La Premier League inglesa sigue siendo una de las mejores competiciones del fútbol mundial en cuanto a drama y acción sin parar, con algunos de los clubes más grandes del deporte y jugadores de renombre ofreciendo una emoción electrizante semana tras semana. Tras una sensacional temporada 2025/26 de la Premier League, los aficionados al fútbol de todo el mundo ya se relamen ante la perspectiva de lo que les espera en la campaña 2026/27.

Arsenal defenderá la corona, después de conquistar su primer título de liga en 22 años, pero tiene garantizada una dura prueba frente a equipos como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United.

Deja que GOAL te ponga al día con toda la información más reciente sobre las entradas de la Premier League, incluido dónde comprarlas, cuánto costarán y mucho más.

Próximos partidos de la jornada 2 de la Premier League y entradas

Fecha y hora (GMT) Partido Entradas Vie. 28 de agosto, 20:00 Crystal Palace vs Manchester City Entradas Sáb. 29 de agosto, 12:30 Liverpool vs Nottingham Forest Entradas Sáb. 29 de agosto, 15:00 Bournemouth vs Everton Entradas Sáb. 29 de agosto, 15:00 Coventry City vs Hull City Entradas Sáb. 29 de agosto, 17:30 Tottenham Hotspur vs Newcastle United Entradas Dom. 30 de agosto, 14:00 Chelsea vs Brighton & Hove Albion Entradas Dom. 30 de agosto, 14:00 Leeds United vs Brentford Entradas Dom. 30 de agosto, 14:00 Sunderland vs Fulham Entradas Dom. 30 de agosto, 16:30 Manchester United vs Ipswich Town Entradas Lun. 31 de agosto, 20:00 Aston Villa vs Arsenal Entradas

Cómo comprar entradas de la Premier League

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes adicionales de hospitalidad, disponibles a través de los portales oficiales de entradas de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados de temporada. Después, a quienes ya han asistido antes a partidos en casa y están clasificados según puntos de fidelidad. Por último, al público durante el periodo de venta general.

Si no puedes conseguir asientos a través de las vías oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior, estudiante y sénior, pero estos tramos difieren de un equipo a otro.

Además, el lugar donde te sientas marca una gran diferencia. La ubicación del asiento y la zona de la grada influyen de forma significativa en el precio, y las mejores vistas suelen tener un coste más alto. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías; por ejemplo, los grandes duelos ante rivales de renombre pueden entrar en un nivel superior, con el consiguiente aumento de precios.

También conviene señalar que la Premier League sigue limitando las entradas para aficionados visitantes a 30 £. Así que, si buscas una opción más barata o quieres ampliar tus posibilidades de ir a un partido, quizá te interese echar un vistazo a los encuentros de tu equipo fuera de casa.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2026-2027, sus estadios, los precios medios de las entradas para los días de partido, así como los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2026/27 por precio de las entradas

¿Quedan abonos de temporada de la Premier League?

Casi todos los clubes de la Premier League han agotado los abonos de temporada de admisión general para la campaña 2026/27.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham cuentan con listas de espera de larga duración, algunas de las cuales pueden superar los 10–20 años. Tottenham, por ejemplo, tiene una lista de espera de más de 80.000 aficionados, mientras que Liverpool y Manchester United, según se informa, requieren décadas de fidelidad para asegurarse una plaza. Incluso clubes con estadios más pequeños como Brighton y Bournemouth tienen disponibilidad limitada o nula debido a la alta demanda y a la capacidad ajustada.

Fulham destaca porque actualmente tiene disponibles varios abonos de temporada, sin listas de espera formales y con asignaciones por orden de llegada

¿Necesitaré una membresía para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, se recomienda o se exige una membresía para comprar entradas de la Premier League, especialmente para partidos con alta demanda o clubes con gran seguimiento. La mayoría de los clubes de la Premier League operan un sistema escalonado de venta de entradas que prioriza a:

Abonados de temporada Socios del club (membresías anuales de pago) Venta general (si queda alguna entrada)

Una membresía suele dar acceso anticipado a las entradas, la posibilidad de acumular puntos de fidelidad y, en ocasiones, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primer nivel como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, disponer de una membresía suele ser la única forma de acceder a entradas para partidos con regularidad, ya que las oportunidades de venta general son escasas o inexistentes.

Dicho esto, algunos clubes, especialmente los que tienen mayor capacidad o agotan menos localidades de forma constante, pueden permitir que quienes no sean socios compren entradas cerca del día del partido si sigue habiendo disponibilidad. Comprar una membresía aumenta significativamente tus opciones y suele ser la vía más fiable para asegurarte un asiento.