Cómo conseguir entradas para la Nations League de España: fechas, precios de las entradas y más

España afronta la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 como vigente campeona del mundo, y la demanda para ver a La Roja en directo nunca ha sido tan alta tras su triunfo en el Mundial de 2026. Encuadrada en la Liga A, Grupo A3, junto a Inglaterra, Croacia y Chequia, España disputará seis partidos entre septiembre y noviembre con el objetivo de añadir el título de la Liga de Naciones a un palmarés cada vez mayor.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para la Liga de Naciones de España, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es la Liga de Naciones de España?

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Sábado, 26 de septiembre de 2026 - 20:45 Inglaterra vs España Wembley Stadium, Londres Entradas Martes, 29 de septiembre de 2026 - 20:45 España vs Croacia Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla Entradas Sábado, 3 de octubre de 2026 - 20:45 España vs Chequia Carlos Tartiere, Oviedo Entradas Martes, 6 de octubre de 2026 - 20:45 Croacia vs España Poljud Stadium, Split Entradas Jueves, 12 de noviembre de 2026 - 20:45 Chequia vs España Epet Arena, Praga Entradas Domingo, 15 de noviembre de 2026 - 20:45 España vs Inglaterra Riyadh Air Metropolitano, Madrid Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Liga de Naciones de España?

Las entradas para los partidos de España como local se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la RFEF, con prioridad habitual para los miembros de la federación antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Dos de los tres partidos de España en casa, Sevilla y Oviedo, ya se han agotado en origen.

StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de ubicaciones a lo largo del calendario de España, desde la visita a Wembley hasta el cierre en casa en el Riyadh Air Metropolitano, con cada compra respaldada por la garantía FanProtect de StubHub.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para esta campaña:

Venta general oficial – se abre una vez que terminan las ventanas de prioridad para miembros, siempre que quede disponibilidad

Partidos agotados – Sevilla y Oviedo ya no tienen entradas en origen, lo que convierte al mercado secundario en la única vía para conseguir asiento

Entradas para los partidos fuera de casa – la disponibilidad en Wembley, Split y Praga varía según la federación anfitriona

Mercado secundario – StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas

Dado el nivel de demanda que ya ha mostrado esta campaña, se recomienda encarecidamente reservar pronto para cualquiera de los partidos restantes, especialmente para el decisivo duelo de noviembre contra Inglaterra.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Naciones de España?

Los precios oficiales para los partidos de España en casa varían según la ubicación del asiento y el estadio, y los canales de venta de la RFEF ofrecen toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos premium, a precio oficial mientras dure la disponibilidad. Los precios de los partidos de Sevilla y Oviedo ya no están disponibles en origen.

StubHub es tu mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos: desde unos 45 € hasta 60 € para partidos con mayor disponibilidad, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media: generalmente entre 100 € y 200 €, con una visión más clara a lo largo de las bandas en estadios como el Riyadh Air Metropolitano

Asientos premium: a partir de 300 € para los partidos más importantes del grupo, incluido el cierre ante Inglaterra en Madrid

Partidos agotados (Sevilla y Oviedo): al no quedar inventario oficial, los precios de reventa están muy por encima del valor nominal dada la magnitud de la demanda

Como ocurre con cualquier partido del vigente campeón del mundo, los precios pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurar una entrada lo antes posible es la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Todo lo que necesitas saber sobre la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 es la quinta edición de la competición, y España regresa a la Liga A, la máxima categoría, en el Grupo A3 junto a Inglaterra, Croacia y Chequia. España afronta esta campaña como vigente campeona de Europa y del mundo, lo que añade un peso significativo a cada partido de este grupo.

Algunas cosas que conviene saber sobre lo que está en juego:

Estatus de campeón del mundo – el triunfo de España en el Mundial de 2026 ha disparado una demanda sin precedentes de entradas para la selección, con dos de los tres partidos en casa ya agotados

Una repetición de la Eurocopa 2024 – el partido inaugural de España contra Inglaterra es una reedición de la final de la Eurocopa 2024, que ganó España

Ascenso y descenso están en juego entre ligas, según cómo termine el grupo

Seis partidos en una ventana comprimida – todos los encuentros del grupo se disputan entre septiembre, octubre y noviembre, lo que da a los aficionados un periodo corto pero cargado de acción para ver a España en juego

Con Croacia y Chequia decididas a dar la sorpresa ante la campeona del mundo, este promete ser uno de los grupos más seguidos de toda la Liga de Naciones.