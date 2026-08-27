La carrera por el premio más prestigioso del fútbol europeo regresa en la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la ampliada fase de liga única de 36 equipos, cada jornada promete emoción del más alto nivel en el camino hacia la final de la Champions League en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.
Tras el sorteo oficial de la fase de liga del jueves 27 de agosto de 2026, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, los 36 equipos participantes ya conocen a sus ocho rivales para la fase principal de la competición.
El vigente bicampeón Paris Saint-Germain arranca la campaña con un objetivo en la espalda, acompañado en el Bombo 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool y Barcelona.
Partidos y calendario de la UEFA Champions League 2026/27
Tras el sorteo, a cada club se le han asignado ocho rivales, cuatro en casa y cuatro fuera, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA estructura el calendario de la fase de liga desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.
Calendario de jornadas de la fase de liga
- Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026
- Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026
- Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026
- Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026
- Jornada 7: 19-20 de enero de 2027
- Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos de la última jornada se jugarán simultáneamente)
¿Cómo funciona la asignación de partidos de la Champions League?
Cada club se enfrenta a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4, con un partido en casa y otro fuera ante un equipo de cada bombo.
Aunque los ocho emparejamientos quedan determinados durante el sorteo, el orden cronológico exacto de los partidos, las fechas precisas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) los fija y publica la UEFA poco después del sorteo para evitar conflictos de calendario en estadios y ciudades y ajustarse a las elecciones de retransmisión.
¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026/27?
- Play-offs de las eliminatorias (puestos 9.º-24.º): 16-17 de febrero y 23-24 de febrero de 2027
- Octavos de final: 9-10 de marzo y 16-17 de marzo de 2027
- Cuartos de final: 6-7 de abril y 13-14 de abril de 2027
- Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027
- Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)
¿Qué equipos se han clasificado para la Champions League 2026/27?
|Bombo
|Clubes clasificados
|Bombo 1
|Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid
|Bombo 2
|Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven
|Bombo 3
|Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray
|Bombo 4
|Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah
¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?
|Fecha
|Partido
|Sede
|Entradas
|Sáb. 5 de junio de 2027
|Final de la UEFA Champions League (18:00 CET)
|Estadio Metropolitano, Madrid
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?
La demanda de entradas para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la campaña, especialmente en las eliminatorias y en la final de Madrid.
- Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y sus periodos de sorteo.
- Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.
- Plataforma de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones principales.
- Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como LiveFootballTickets ofrecen opciones en el mercado secundario.
¿Cuánto cuestan las entradas de la Champions League?
Las entradas principales adquiridas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o los sorteos públicos de la UEFA ofrecen precios fijos a valor nominal
|Fase del torneo / categoría
|Asignación de asientos
|Rango oficial de valor nominal
|Fase de liga
|Entrada general
|35 € - 150 € (30 £ - 130 £)
|Eliminatorias (octavos - semifinales)
|Entrada general
|50 € - 350 € (45 £ - 300 £)
|Final: Fans First
|Reservado para los aficionados asignados a los finalistas
|70 € - 82 € (~60 £ / 80-100 $)
|Final: Categoría 3
|Anillos superiores detrás de las porterías / esquinas
|180 € - 210 € (~150 £ / 210 $)
|Final: Categoría 2
|Gradas principales superiores/intermedias y esquinas
|560 € - 650 € (~480 £ / 700-760 $)
|Final: Categoría 1
|Laterales preferentes y gradas principales inferiores
|820 € - 950 € (~700 £ / 1.100 $)
Precios de entradas en el mercado secundario y reventa
Los precios en los mercados de entradas de terceros fluctúan en función de la popularidad del rival, la urgencia del partido y la capacidad del estadio:
- Fase de liga: Los partidos estándar suelen empezar entre 55 $ y más de 300 $, aunque los grandes duelos, como Real Madrid vs. Barcelona o Liverpool vs. PSG, pueden superar los 600-1.000 $ o más.
- Cuartos de final y semifinales: Las eliminatorias de alta demanda suelen empezar en torno a 150 £ a 375 £ o más (200 $ a 500 $ o más) y tienen una media de 500 £ a 800 £ o más.
- Final: Los precios de reventa para la final de la Champions League empiezan en torno a 1.350 $ a 2.500 $ o más para asientos de Categoría 3/4 y pueden subir a 5.000 $ a 13.000 $ o más para los asientos centrales preferentes.
¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?
|Año
|Ganador
|Subcampeón
|Resultado
|Sede
|2026
|Paris Saint-Germain
|Arsenal
|1-1 (4-3 pen.)
|Puskás Aréna (Budapest)
|2025
|Paris Saint-Germain
|Inter de Milán
|5-0
|Allianz Arena (Múnich)
|2024
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|Wembley Stadium (Londres)
|2023
|Manchester City
|Inter de Milán
|1-0
|Ataturk Olympic Stadium (Estambul)
|2022
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|Stade de France (Saint-Denis)
|2021
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|Estadio do Dragao (Porto)
|2020
|Bayern de Múnich
|Paris Saint-Germain
|1-0
|Estadio da Luz (Lisboa)
|2019
|Liverpool
|Tottenham Hotspur
|2-0
|Metropolitano Stadium (Madrid)
|2018
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv)
|2017
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|Millennium Stadium (Cardiff)
|2016
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|5-3 (pen.)
|San Siro (Milan)
Comparar los precios de las entradas de la Champions League y las opciones de hospitality ilustra el valor premium asociado a ver competir bajo los focos a la élite de los clubes europeos. Para asegurarte de que haces tus selecciones de partidos en una plataforma totalmente optimizada y con márgenes de cuotas competitivos, es esencial comparar a los principales operadores. Consulta nuestra evaluación completa de las mejores casas de apuestas del Reino Unido para mejorar tu configuración de juego.