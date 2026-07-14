Cómo conseguir entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026: España vs. Inglaterra o Argentina, venta de última hora e información sobre el MetLife Stadium

La final del Mundial 2026 se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey. España, que eliminó a Francia, enfrentará a Inglaterra o a la campeona Argentina.

La última vez que el torneo se celebró en Norteamérica, en 1994, Brasil ganó el título. ¿Quién triunfará esta vez?

Tras agotarse la venta oficial de la FIFA y con reventas que superan los 30 000 dólares, te contamos cómo conseguir tu lugar.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas, su precio y mucho más.

¿Cuándo es la final del Mundial de la FIFA 2026?

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de la FIFA 2026?

Los precios han generado debate, pues algunas de las entradas más caras del torneo corresponden a este partido en el MetLife Stadium.

Precios oficiales de la final de la Copa del Mundo de la FIFA

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el precio oficial de las entradas vendidas por la FIFA y lo que se paga en el mercado secundario.

Los precios oficiales, según su valor nominal estándar, oscilaban entre 2.030 y 6.730 dólares, según la categoría de asiento.

No obstante, al aplicar un modelo de precios dinámicos a su inventario principal, el valor nominal de las secciones premium de la Categoría 1 delantera vendidas a través del portal de la FIFA llegó a 32 970 dólares.

El sistema oficial de precios nominales se divide en cuatro secciones:

Categoría 1 (nivel inferior, bandas preferentes): desde 6.730 dólares , con entradas “Front” que llegaron a 32.970 dólares .

desde , con entradas “Front” que llegaron a dólares Categoría 2 (inferior y superior, esquinas y bordes): 4.210 dólares .

dólares Categoría 3 (nivel superior, detrás de las porterías): 2.790 dólares .

dólares Categoría 4 (nivel superior, más alejada del terreno de juego): la opción más económica, a 2.030 dólares.

Mercado secundario y reventa

Como la FIFA no limitó los precios de reventa en su plataforma oficial, estos se han desvinculado del valor nominal.

Las entradas más baratas en reventa para las filas más altas de la grada superior rondan los 8.000-9.775 dólares .

baratas en reventa para las filas más altas de la grada superior rondan los dólares De media , en todas las zonas, el precio ronda los 11 272 dólares.

, en todas las zonas, el ronda los Asientos premium en la grada inferior: un asiento verificado de categoría 1 cerca del campo cuesta entre 15 000 y 38 000 dólares o más.

¿Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad para comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Se pueden conseguir entradas de reventa para la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Si quieres revender o intercambiar tus entradas de forma oficial y segura, usa el Mercado de Reventa e Intercambio dela FIFA, abierto desde el 2 de octubre en FIFA.com/tickets.

El Mercado de reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de intercambio de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) es para residentes de México.

Plataformas secundarias como StubHub también venderán entradas de última hora para la final.

Los precios varían según oferta y demanda, así que revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Dónde se celebra la final del Mundial de la FIFA 2026?

Será la final con más público desde 1994. Aunque Canadá y México organizan junto a Estados Unidos, el partido más importante se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Este recinto polivalente se encuentra en el complejo deportivo Meadowlands de East Rutherford, a 5 millas al oeste de Nueva York.

Inaugurado en 2010, reemplazó al Giants Stadium y alberga a los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

El recinto ya ha albergado partidos de la Copa Oro de la CONCACAF (2011 y 2015) y la Copa América (2024).

El año pasado ya acogió la final del Mundial de Clubes de la FIFA, en la que el Chelsea se midió al París Saint-Germain ante 81 118 espectadores.