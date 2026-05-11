El Aston Villa se medirá al Friburgo el 20 demayo en el estadio del Besiktas de Estambul, en la final de la UEFA Europa League, con el objetivo de ganar el título.

El Villa se clasificó tras ganar 4-1 en el global al Nottingham Forest, y el Friburgo accedió a su primera final europea al vencer 4-3 al Braga.

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¿Cuándo es la final de la UEFA Europa League: Friburgo vs Aston Villa?

Europa League - Jornadas Finales Tupras Stadyumu

El campeón conseguirá un billete para la fase de grupos de la Champions 2026/27, siempre que no se haya clasificado por su liga.

Además, el campeón disputará la Supercopa de la UEFA 2026 contra el ganador de la Champions 2025/26.

¿Cómo comprar entradas para la final de la UEFA Europa League 2026: Friburgo vs Aston Villa?

Puedes conseguirlas a través de las páginas web oficiales de venta de entradas de ambos clubes o directamente en la web de la UEFA.

Sorteo de la UEFA: El plazo de solicitud para el público general finalizó a finales de marzo. Ya se ha informado a los agraciados y se les han asignado sus localidades.

Los finalistas Aston Villa y SC Freiburg disponen de unas 12 000 entradas cada uno, que venden directamente a través de sus taquillas, siguiendo un sistema de puntos de prioridad para abonados y socios.

Para quienes no resulten agraciados, plataformas de reventa como LiveFootballTickets y Ticombo ofrecen entradas de última hora, si bien los precios pueden variar por la alta demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la UEFA Europa League 2026: Friburgo vs Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la UEFA Europa League 2026 oscilan entre 40 € y 240 € y se clasifican en las siguientes categorías:

Prioridad para los aficionados: 40 € (solo para seguidores de Friburgo y Villa)

Categoría 3: 65 €

Categoría 2: 160 €

Categoría 1: 240 €

El resto de entradas se asigna al público general mediante sorteo de la UEFA y a la “familia de la UEFA” (organizadores locales, federaciones, patrocinadores y televisiones).

Consulta los portales oficiales de venta de entradas de los clubes y de la UEFA para más información, o sitios de reventa como LiveFootballTickets para comprobar la disponibilidad.

¿Qué se puede esperar de la final de la Europa League: Friburgo vs Aston Villa?