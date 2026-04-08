Cómo conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones femenina de 2026: pronósticos, información sobre el Estadio Ullevaal y mucho más

La final de la Liga de Campeones Femenina se disputará el 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo. Podrías estar allí para vivir uno de los momentos más destacados del fútbol de este año.

El año pasado 38 356 espectadores vieron al Arsenal levantar el trofeo en Lisboa, y se espera que miles más asistan este año.

Forma parte de la historia. Deja que GOAL te guíe: te contamos cómo comprar tus entradas, precios y todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones Femenina 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Sábado 23 de mayo Por confirmar vs. Por confirmar (18:00 CET) Estadio Ullevaal (Oslo, Noruega) Entradas



El MHPArena de Stuttgart, el Hampden Park de Glasgow y el Ullevaal Stadion de Oslo pujaron por acoger la final de la Liga de Campeones Femenina 2026; el Comité Ejecutivo de la UEFA escogió la sede noruega.

Inaugurado en 1926, el recinto alberga cada año la final de la Copa de Noruega y los partidos internacionales de la selección. Con capacidad para 28 000 espectadores, es el estadio más grande del país.

Además, ha acogido conciertos de Green Day, Bon Jovi, Iron Maiden, Bruce Springsteen y A-ha.

Próximos partidos de la Liga de Campeones Femenina

Los equipos que ganen las semifinales a doble partido se clasificarán para la final en el Ullevaal Stadion:

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Sábado 25 de abril Semifinal, ida: Bayern de Múnich vs. Barcelona (18:15 CET) Allianz Arena (Múnich) Entradas 25/26 de abril Semifinal, ida: Arsenal - Lyon Emirates Stadium (Londres) Entradas 2 y 3 de mayo Semifinales, vuelta: Barcelona vs Bayern de Múnich Camp Nou (Barcelona) Entradas Sábado 2 de mayo Semifinal, vuelta: Lyon - Arsenal (14:00 CET) Estadio Matmut (Lyon) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones Femenina 2026

Para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026, se usó un sorteo para asignar entradas al público. El plazo de solicitud en la web de la UEFA comenzó el 16 de marzo y terminó el 1 de abril.

Los seleccionados recibirán un correo a mediados de abril.

En mayo se liberarán lotes de última hora y asignaciones de los clubes finalistas en la web oficial de la UEFA.

También se pueden adquirir en el mercado secundario, como en Ticombo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026?

Para la final de la Liga de Campeonas Femenina de 2026 en el Ullevaal Stadion de Oslo, la UEFA ha establecido los siguientes precios:

Categoría 1 ( gradas principal y opuesta ): desde 70 €.

gradas principal y opuesta desde 70 €. Categoría 2 ( esquinas ): desde 40 €.

esquinas desde 40 €. Categoría 3: Detrás de las porterías, desde 20 €.

Consulta el portal oficial de entradas de la UEFA para más detalles y sitios secundarios como Ticombo para comprobar la disponibilidad.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay para la final de la Liga de Campeones Femenina 2026?

La UEFA ofrece la experiencia «Sports Bar», desde 450 € por persona.

Consulta todos los detalles en la web oficial de la UEFA.

Ubicado en la esquina de la tribuna principal (nivel 4), ofrece:

Asientos de categoría 1 en la tribuna principal

El servicio de hospitalidad comienza dos horas antes del partido y dura hasta 60 minutos después.

Selección de platos locales e internacionales

Vino, cerveza y refrescos gratuitos

¿Qué se puede esperar de la final de la Liga de Campeones Femenina de 2026?

Será la segunda vez que la final se juegue en Escandinavia desde que se disputa como evento único: en mayo de 2021 el Barcelona venció 4-0 al Chelsea en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, Suecia.

Ese fue el primero de los tres triunfos del Barcelona en la Liga de Campeones Femenina, ya que repitió en 2023 y 2024. En 2025, el equipo español llegó a su quinta final consecutiva, pero el Arsenal lo destronó en Lisboa con un gol de Stina Blackstenius en la segunda parte.

El éxito del Arsenal alivió a los aficionados de la WSL, pues fue apenas la segunda vez que un equipo inglés ganaba el torneo. El club londinense ya había abierto camino en 2007 con Karen Carney, Lianne Sanderson y Rachel Yankey.

Pese a estos éxitos, ambos quedan atrás frente al Lyon, que encadenó cinco títulos entre 2016 y 2020 y suma ocho en total.