Cómo conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones del PSG en 2026: información sobre el Puskas Arena, dónde comprarlas, precios y más

El París Saint-Germain se ha clasificado oficialmente para la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que se disputará en Budapest el 30 de mayo de 2026.

Ahora puede ver al PSG conquistar Europa 30 años después de su triunfo en la Recopa de 1996.

Tanto si eres un habitual del Virage Auteuil como si vives lejos, no te pierdas la oportunidad de hacer historia.

GOAL te explica cómo conseguir tu entrada para el Puskás Aréna, con enlaces oficiales y precios.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Al PSG se le han asignado 16 824 entradas. Los aficionados ocuparán el lado sur del Puskás Aréna, que se teñirá de rojo y azul.

Las entradas son personales e intransferibles; se deberá mostrar documentación en los accesos.

Periodos de venta:

Fase 1 (Abonados prioritarios): Abonados Petit Prince e Integral con más puntos de fidelidad. Hasta el lunes 11 de mayo, 13:00.

Fase 2 (Miembros de MyParis y otros abonados): Los miembros del programa MyParis y el resto de abonados pueden participar en el sorteo oficial hasta el lunes 11 de mayo.

Fase 3 (Resultados del sorteo): Los agraciados recibirán un correo el lunes por la tarde con un código para comprar en el portal de la UEFA por orden de llegada.

Fase 4 (Venta general/Lista de espera): Si quedan entradas, se ofrecerán a los inscritos en la lista de espera desde el martes 12 de mayo.

Mercados secundarios

Si no eres abonado ni miembro de MyParis, conseguir entradas por la asignación oficial será complicado.

Quienes deseen asistir a toda costa pueden recurrir a plataformas secundarias como StubHub, aunque los precios suelen ser más altos por la importancia del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales de las entradas para la final de la Liga de Campeones de 2026 en Budapest van de 70 a 950 €.

La UEFA ha publicado los siguientes niveles de precios:

Categoría 1: 760–950 € (centro de las gradas principal y opuesta)

Categoría 2: 520–650 € (esquinas o filas superiores de las gradas principales)

Categoría 3: 140 € - 180 € (detrás de las porterías o en las esquinas más alejadas).

Fans First: 70 € (detrás de las porterías)

Acceso fácil/silla de ruedas: 70 €

Consulta las webs oficiales del PSG y la UEFA para más información, y plataformas de reventa como StubHub o Ticombo para comprobar disponibilidad.

¿Dónde se celebra la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

El Puskás Arena de Budapest, el mayor estadio polideportivo de Hungría, con capacidad para 67 215 espectadores.

Construido entre 2017 y 2019 en el sitio del antiguo estadio Ferenc Puskás, alberga los partidos de la selección húngara.

El Puskas Arena, estadio de cuatro estrellas de la UEFA, ha acogido varios eventos futbolísticos importantes desde su inauguración: cuatro partidos de la Eurocopa 2020, la Supercopa de la UEFA 2020 entre el Bayern de Múnich y el Sevilla, y la final de la Europa League 2023 entre el Sevilla y la Roma.

El estadio rinde homenaje a Ferenc Puskas, leyenda del fútbol húngaro y estrella de los «Magos de Hungría» de los años 50, que luego brilló en el Real Madrid y conquistó tres Copas de Europa.