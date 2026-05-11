Cómo conseguir entradas para la final de la Liga de Campeones del Arsenal de 2026: información sobre el Puskas Arena, dónde comprarlas, precios y mucho más

Dejad de pellizcaros, aficionados del Arsenal: no soñabais. Los Gunners están en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, el 30 demayo en Budapest.

Tras 20 años de espera, los Gunners vuelven a una de las citas deportivas más importantes del año. No te pierdas este momento histórico y reserva hoy tus entradas.

Deja que GOAL te proporcione toda la información sobre las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA en el Puskas Arena, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

¿Cómo comprarlas?

El Arsenal dispone de 16 824 entradas y sus aficionados ocuparán el lado norte del Puskás Aréna.

Desde el 11 de mayo, la fase de solicitud ha terminado y el club ha pasado a la de notificación. El acceso a la venta de la UEFA se controla con códigos únicos para los aficionados elegibles.

El estado actual de los periodos de venta es el siguiente:

Fase 1 (CERRADA): El plazo de compra garantizada para abonados Platinum y Gold finalizó hoy, 11 de mayo, a las 13:00.

Fase 2 (CERRADA): El plazo de inscripción al sorteo para el resto de abonados elegibles finalizó hoy, 11 de mayo, a las 12:00.

Fase 3 (ACTIVA): En curso. Se contacta por correo electrónico a los seleccionados; revisa tu bandeja de entrada y la carpeta de spam para encontrar tu código de acceso único.

Fase 4 (PRÓXIMA): Los ganadores podrán comprar sus entradas en el portal de la UEFA del 12 al 14 de mayo, de 13:00 h a 13:00 h. Las entradas se asignarán por orden de llegada.

Si no recibes confirmación hoy, pasarás automáticamente a la lista de espera. Si quedan entradas sin vender tras la Fase 4, podrás comprarlas del 15 al 18 de mayo, de 13:00 a 13:00.

Mercados secundarios

Comprar entradas a través del club o la UEFA es la opción más segura. Si no cumples los requisitos pero aún quieres ir a la final de la Liga de Campeones, considera plataformas de reventa como Ticombo; pueden ofrecerte entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales para la final de 2026 en Budapest van de 70 a 950 euros.

La UEFA ha publicado los siguientes niveles de precio:

Categoría 1: 760–950 € (centro de las gradas principal y opuesta).

Categoría 2: 520–650 € (esquinas o filas superiores de las gradas principales)

Categoría 3: 140–180 € (detrás de las porterías o en las esquinas más alejadas).

Fans First: 70 € (detrás de las porterías)

Acceso fácil/silla de ruedas: 70 €.

Consulta las webs oficiales del Arsenal y la UEFA para más información, y plataformas de reventa como Ticombo para comprobar la disponibilidad.

¿Qué se puede esperar de la final de la Liga de Campeones de 2026 entre el Arsenal y el PSG?

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se celebra la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

El Puskas Arena de Budapest, con capacidad para 67 215 espectadores, es el mayor estadio multiusos de Hungría. Inaugurado entre 2017 y 2019 en el solar del antiguo estadio Ferenc Puskas, alberga los partidos de la selección húngara.

De categoría 4 estrellas de la UEFA, ha albergado cuatro partidos de la Eurocopa 2020, la Supercopa de la UEFA 2020 entre Bayern Múnich y Sevilla, y la final de la Europa League 2023 entre Sevilla y Roma.

El estadio rinde homenaje a Ferenc Puskás, la mayor leyenda del fútbol húngaro. Integrante de los “Magos de Hungría” de los años 1950, Puskás se convirtió en un fenómeno mundial tras fichar por el Real Madrid, con el que ganó tres Copas de Europa.