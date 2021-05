Cómo conseguir entradas para la final de la Champions League 2021 y qué dice la UEFA sobre el público y el aforo en Oporto

La UEFA asigna 6.000 entradas para los aficionados de cada uno de los finalistas y abrirá un proceso al público general el próximo 24 de mayo.

La Champions League llega al final de esta edición 2020-2021. Manchester City y Chelsea han llegado al último partido tras doblegar a PSG y Real Madrid, respectivamente y buscan coronarse.

La final entre equipos ingleses, la segunda en tres años, se disputará el sábado 29 de mayo a las 21:00 y lo hará en una sede distinta a la inicial tras el cambio aprobado por UEFA.

El estadio de Do Dragao, en Oporto (Portugal), acogerá el duelo más importante del fútbol europeo y no Estámbul, que era la sede prevista y que por segundo año se queda sin final. El hecho de que Inglaterra tenga a Turquía como uno de los países 'vetados' a la hora de permitir viajes por el Covid-19 ha hecho que UEFA acceda a los deseos de clubes y aficionados para que así puedan acudir al estadio a presenciar la final in situ.

6.000 entradas para cada equipo

En la web de la UEFA se informa que "los aficionados del Manchester City y el Chelsea podrán comprar entradas a través de sus clubes de la forma habitual, con 6.000 entradas por club que saldrán a la venta lo antes posible". Añade que a través de la propia web oficial del organismo "la venta de entradas para el público en general se abrirá el 24 de mayo de 2021 a las 14:00 CEST".

También informan que "debido a la gran demanda de entradas, el proceso de asignación se completará por sorteo y se llevará a cabo una vez que se haya cerrado la fase de ventana de solicitud de las mismas. Todos los solicitantes recibirán un correo electrónico con respecto a su solicitud a mediados de mayo de 2021, independientemente de si su solicitud ha sido elegida o no. Se invitará a los solicitantes agraciados a que procedan con el pago de sus entradas dentro de un período de tiempo específico y en caso de no pagarse durante este período, la solicitud será cancelada".

Precios entre 40 y 130 euros

Los precios oscilan entre los 40 euros, las mas baratas y los 130 euros, las más caras:

CATEGORÍA PRECIO LOCALIZACIÓN Categoría 1 130 Centrado en el campo Categoría 2 90 En los córner Categoría 3 65 Detrás de las porterías Categoría 4 40 Detrás de las porterías, más abajo Personas en silla de ruedas / acceso fácil 40 (asistente, gratis) En la zona habilitada para ellos.

Do Dragao se estrena en una final de Champions

El Estadio Do Dragao está situado en Oporto, la ciudad más importante del norte de Portugal y es la más poblada tras la capital Lisboa. Do Dragao es la casa de uno de los clubes locales, el FC Porto y fue construido con motivo de la Eurocopa 2004 que tuvo lugar en el país luso.

El recinto tiene una capacidad de 50.033​ espectadores y nunca ha sido la sede de la final de la Champions League, que sí se jugó en Lisboa en Da Luz en 2014 y 2020. Tuvo un coste de 98 millones de euros y es obra del arquitecto Manuel Salgado. Como curiosidad, el recinto fue inaugurado el 16 de noviembre de 2003 en un amistoso entre el Porto y el Barcelona que supuso el primer partido de Lionel Messi con el primer equipo del club blaugrana.

El último precedente, remontada del Chelsea

City y Chelsea se verán las caras tras jugar en la Premier apenas unas fechas atrás, fue entonces donde los de Tuchel remontaron y ganaron a los de Guardiola en un gran partido.