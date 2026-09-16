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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para la Euroliga de baloncesto 2026/2027: fechas, precios, información sobre el calendario, ventas de última hora y más

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Así puedes conseguir entradas para la Euroliga de baloncesto

La Euroliga de baloncesto cuenta con 20 clubes europeos e internacionales de élite que compiten a lo largo de una exigente temporada regular de 38 jornadas que comienza el 24 de septiembre de 2026. La competición reúne talento de primer nivel, intensas rivalidades y ambientes inigualables en pabellones emblemáticos de todo el mundo.

Desde enfrentamientos entre potencias históricas hasta duelos de alto voltaje en el Play-In y los Playoffs, cada partido tiene una enorme importancia. Los aficionados podrán disfrutar de potencias del baloncesto como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos y Fenerbahce en la lucha por la gloria continental.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurar tu asiento en la mejor acción de la Euroliga. Descubre las fechas de los partidos, los canales oficiales de venta, las opciones en el mercado secundario y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es la Euroliga de baloncesto?

Fecha y hora

Partido

Lugar

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 20:00

Dubai Basketball vs Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubái

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Bayern Munich

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 20:00

Crvena zvezda vs Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrado

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 21:15

Panathinaikos vs Paris Basketball

Telekom Center, Atenas

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 20:30

Saski Baskonia vs Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 20:30

FC Barcelona vs Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcelona

Entradas

24 de sep. de 2026 a las 20:45

LDLC ASVEL vs Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Entradas

25 de sep. de 2026 a las 20:00

Beşiktaş vs Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Estambul

Entradas

25 de sep. de 2026 a las 20:45

Fenerbahce vs Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Estambul

Entradas

25 de sep. de 2026 a las 20:45

KK Partizan vs Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrado

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:00

Dubai Basketball vs FC Barcelona

Coca-Cola Arena, Dubái

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:00

Anadolu Efes vs Real Madrid

Basketball Development Centre, Estambul

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:00

Žalgiris Kaunas vs Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:45

Fenerbahce vs Bayern Munich

Ulker Sports Arena, Estambul

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:00

Crvena zvezda vs Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrado

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:30

Olimpia Milano vs Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Milán

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:30

Valencia Basket vs Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Entradas

29 de sep. de 2026 a las 20:45

Paris Basketball vs KK Partizan

adidas arena, París

Entradas

30 de sep. de 2026 a las 21:05

Maccabi Tel Aviv vs Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Entradas

30 de sep. de 2026 a las 21:15

Panathinaikos vs LDLC ASVEL

Telekom Center, Atenas

Entradas

1 de oct. de 2026 a las 19:00

Hapoel Tel Aviv vs Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Entradas

1 de oct. de 2026 a las 20:00

Crvena zvezda vs Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrado

Entradas

1 de oct. de 2026 a las 20:30

Virtus Bologna vs Olympiacos

SuperTennis Arena, Bolonia

Entradas

1 de oct. de 2026 a las 20:45

Paris Basketball vs Žalgiris Kaunas

adidas arena, París

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 20:00

Beşiktaş vs FC Barcelona

Beşiktaş GAİN Complex, Estambul

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 20:45

Fenerbahce vs Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Estambul

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 20:00

LDLC ASVEL vs Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 20:00

Bayern Munich vs KK Partizan

BMW Park, Múnich

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 21:15

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Atenas

Entradas

2 de oct. de 2026 a las 20:30

Saski Baskonia vs Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Entradas

7 de oct. de 2026 a las 20:45

Paris Basketball vs LDLC ASVEL

Adidas Arena, París

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 20:00

Dubai Basketball vs Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubái

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 20:00

Bayern Munich vs Virtus Bologna

BMW Park, Múnich

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 21:00

Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 21:15

Panathinaikos vs Fenerbahce

Telekom Center, Atenas

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 20:30

Valencia Basket vs Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Entradas

8 de oct. de 2026 a las 20:45

Real Madrid vs KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Entradas

9 de oct. de 2026 a las 21:15

Olympiacos vs Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Piraeus

Entradas

9 de oct. de 2026 a las 20:30

FC Barcelona vs Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcelona

Entradas

9 de oct. de 2026 a las 20:30

Saski Baskonia vs Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Entradas

¿Dónde comprar entradas para la Euroliga de baloncesto?

Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas de Euroleague Basketball y de las taquillas de cada club anfitrión. Estas plataformas actúan como distribuidores principales de entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Euroliga de baloncesto?

Los precios estándar de las entradas en los portales oficiales de los clubes anfitriones suelen comenzar en 20 $ para asientos de admisión general en el anillo superior, y varían en función de la ciudad anfitriona, la categoría del partido y el rival.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

Todo lo que necesitas saber sobre la Euroliga de baloncesto

Euroleague Basketball es la principal competición europea profesional de clubes de baloncesto y está ampliamente considerada como la liga más competitiva fuera de la NBA. La liga se disputa con un calendario completo de todos contra todos, seguido de partidos de Play-In, series de Playoffs al mejor de cinco y la espectacular Final Four que pone fin a la temporada.

Entre los aspectos más destacados del torneo y las reglas que debes conocer están:

  • La temporada regular abarca 38 jornadas y se disputa desde finales de septiembre hasta mediados de abril.
  • Los seis primeros equipos se clasifican directamente para los Playoffs, mientras que los equipos del séptimo al décimo puesto compiten en el Play-In Showdown.
  • Los ganadores de las series de cuartos de final al mejor de cinco logran una plaza en el prestigioso fin de semana de la Final Four.
  • Los derbis de gran demanda y los partidos más destacados agotan rápidamente las entradas en los canales oficiales, por lo que reservar con antelación es fundamental.

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