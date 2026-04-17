Cómo conseguir entradas para la DFB-Pokal 2026: próximos partidos, final en el Olympiastadion, pronósticos y más

La DFB-Pokal (Copa de Alemania) vivirá un final apasionante esta temporada. Ya puedes comprar entradas para los próximos partidos, incluida la final del 23 demayo en el Olympiastadion de Berlín.

En las últimas ocho temporadas seis equipos de la Bundesliga han alzado el trofeo, así que la afición vive momentos inolvidables.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas para la DFB-Pokal, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Consulta el calendario de la DFB-Pokal 2026.

Aunque el Bayern de Múnich domina la Bundesliga, hace seis años que no llega a la final de la DFB-Pokal.

Ahora, el Bayer Leverkusen se interpone entre ellos y un puesto en la final de esta temporada en Berlín.

Las semifinales de la DFB-Pokal se disputarán en las siguientes fechas:

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Miércoles 22 de abril Bayer Leverkusen vs Bayern de Múnich (20:45 CET) BayArena (Leverkusen) Entradas Jueves 23 de abril VfB Stuttgart vs SC Friburgo (20:45 CET) MHPArena (Stuttgart) Entradas

Cómo comprar entradas para la DFB-Pokal 2026

Las entradas se venden principalmente a través de las páginas web y tiendas oficiales de ambos clubes.

La venta suele ser por fases: primero para socios y abonados, y luego, si quedan entradas, para el público general.

En la final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín, el procedimiento es idéntico, aunque el aforo es limitado y la demanda suele superar la oferta.

Cada finalista suele recibir entre 20 000 y 25 000 entradas.

Las restantes (entre 25 000 y 30 000) se reservan para la DFB, patrocinadores, VIP y un sorteo para aficionados neutrales. También se venderán entradas y paquetes de hospitalidad en la tienda oficial de la DFB.

Además de los canales oficiales, los aficionados pueden comprar entradas para la DFB-Pokal en el mercado secundario. StubHub es una opción destacada para quienes buscan entradas por vías alternativas.

¿Cuándo es la final de la DFB-Pokal 2026?

Fecha Hora de inicio Lugar Entradas Sábado 23 de mayo Por confirmar vs. Por confirmar (20:00 CET) Olympiastadion (Berlín) Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la DFB-Pokal 2026?

En las primeras rondas, los precios rondan los 15-25 €.

A medida que avanza la competición, los precios suben: en cuartos y semifinales parten desde 50 € en canales oficiales.

En ediciones pasadas, la final en el Olympiastadion arrancó en 75 € para entradas estándar y superó los 250 € en zonas premium.

Para más detalles, consulta los portales oficiales de los clubes o plataformas secundarias como StubHub.

¿Dónde se celebra la final de la Copa DFB?

Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín se construyó en la década de 1930 para los Juegos Olímpicos de Verano de 1936.

Ha sido remodelado en dos ocasiones (1972-1974 y 2000-2004) para adaptarlo a los estándares del fútbol nacional e internacional y actualmente tiene capacidad para 74 475 espectadores.

Además de acoger partidos de la Copa del Mundo de la FIFA (1974 y 2006) y de la Eurocopa de la UEFA (2024), el Hertha de Berlín, que actualmente milita en la 2. Bundesliga, tiene su sede en el Olympiastadion desde 1963.

Fuera del fútbol, el estadio alberga competiciones de atletismo; allí Usain Bolt marcó el récord mundial de 100 m (9.58 s) en 2009, marca que aún resiste 17 años después.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles para la DFB-Pokal 2026?

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) gestiona los paquetes oficiales, disponibles en su web, con precios entre 850 € y 1190 € por persona.

A continuación se muestran algunos ejemplos de lo que hay disponible:

Sala Business: Diseñada para networking, con bufé de alta calidad y acceso directo a palcos VIP.

Diseñada para networking, con bufé de alta calidad y acceso directo a palcos VIP. Atrium VIP: Situado detrás de la tribuna de honor, ofrece un regalo de alta calidad y la foto con el trofeo original de la DFB-Pokal.

Situado detrás de la tribuna de honor, ofrece un regalo de alta calidad y la foto con el trofeo original de la DFB-Pokal. Football Village: Terraza exterior, zonas de descanso, entretenimiento en directo y acceso a la fiesta posterior a la final con DJ.

Terraza exterior, zonas de descanso, entretenimiento en directo y acceso a la fiesta posterior a la final con DJ. Palcos VIP/Palcos privados: Para grupos de 10 a 20 personas, con zona privada, servicio exclusivo y asientos justo fuera del palco.

Qué esperar de la DFB-Pokal 2026

En mayo, más de 74 000 espectadores en el Olympiastadion de Berlín vieron cómo el VfB Stuttgart conquistaba su cuarto título de la DFB-Pokal al vencer 4-2 al Arminia Bielefeld.

Nick Woltemade, ahora en el Newcastle United, abrió el marcador para el Stuttgart, llegó a cinco goles y acabó como máximo anotador del torneo.

Pese a quedar subcampeón, Arminia Bielefeld hizo historia: fue el primer equipo de fuera de la Bundesliga en llegar a la final en más de 20 años y el primero de tercera división en eliminar a cuatro rivales de la máxima categoría consecutivamente.

No sorprende que el Bayern de Múnich lidera la lista de ganadores históricos, con 20 títulos desde 1957. Su última conquista fue en 2020, su sequía más larga desde 1982.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la DFB-Pokal?