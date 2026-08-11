Nos espera otra fantástica temporada de acción en la DFB-Pokal (Copa de Alemania), que culminará con la final en el Olympiastadion de Berlín el 29 de mayo de 2027, y hoy mismo puedes reservar entradas para uno o varios de los próximos partidazos.

El Bayern de Múnich afronta la nueva campaña como vigente campeón tras una contundente victoria por 3-0 sobre el VfB Stuttgart en la final de la temporada pasada, levantando el icónico trofeo por 21.ª vez, ampliando así su récord. Con Harry Kane terminando como máximo goleador de la competición el curso pasado, el aura del Bayern en la DFB-Pokal no muestra señales de desvanecerse, aunque, como siempre en la histórica competición copera de Alemania, las sorpresas ante rivales de categorías inferiores siguen siendo parte de su atractivo.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas de la DFB-Pokal, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la DFB-Pokal 2026/27

El sorteo de la primera ronda deparó una serie de eliminatorias intrigantes, con el vigente campeón, el Bayern de Múnich, emparejado con un viaje para medirse al recién ascendido de la 2. Bundesliga VfL Osnabrück, y con el Borussia Dortmund viajando para enfrentarse al HEBC Hamburg de la Oberliga Hamburg. Los partidos del Bayern y del Dortmund son los últimos de la ronda, aplazados hasta septiembre, ya que ambos clubes disputan primero la Franz Beckenbauer Super Cup, el tradicional partido que abre la temporada en Alemania y que ha sido rebautizado recientemente en honor al fallecido mito del Bayern y de Alemania.

A continuación, los partidos confirmados de la primera ronda con participación de equipos de la Bundesliga.

Fecha y hora (CEST) Partido Estadio Entradas Vie. 21 ago., 18:00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Entradas Vie. 21 ago., 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Entradas Vie. 21 ago., 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Entradas Vie. 21 ago., 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Entradas Sáb. 22 ago., 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Entradas Sáb. 22 ago., 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Entradas Sáb. 22 ago., 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Entradas Sáb. 22 ago., por confirmar Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Entradas Sáb. 22 ago., por confirmar 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Entradas Sáb. 22 ago., 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Entradas Dom. 23 ago., por confirmar Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Entradas Dom. 23 ago., por confirmar Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Entradas Dom. 23 ago., 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Entradas Dom. 23 ago., 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Entradas Dom. 23 ago., por confirmar Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Entradas Dom. 23 ago., por confirmar SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Entradas Lun. 24 ago., 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Entradas Mar. 1 sept., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Entradas Mié. 2 sept., 20:45 Bayern Munich vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Entradas

¿Cuál es el calendario completo de la DFB-Pokal 2026/27?

Ronda Fecha(s) Entradas Primera ronda 21-24 de agosto y 1-2 de septiembre de 2026 Entradas Segunda ronda 27-28 de octubre de 2026 Entradas Octavos de final 1-2 de diciembre de 2026 Entradas Cuartos de final 2-3 y 9-10 de febrero de 2027 Entradas Semifinales 20-21 de abril de 2027 Entradas Final 29 de mayo de 2027 Entradas

Cómo comprar entradas para la DFB-Pokal 2026/27

Para los partidos de la DFB-Pokal, las entradas se venden principalmente en los sitios oficiales de los clubes participantes o en sus tiendas oficiales.

Normalmente salen a la venta por fases, comenzando con los socios del club y los abonados, antes de pasar a una venta general al público, si queda disponibilidad.

En lo que respecta a la final de la DFB-Pokal en el Olympiastadion de Berlín, se aplica el mismo proceso, aunque el aforo es limitado y la demanda suele superar la asignación disponible.

Se espera que cada uno de los dos finalistas reciba aproximadamente entre 20.000 y 25.000 entradas.

Las entradas restantes, aproximadamente entre 25.000 y 30.000, se reservan para la Federación Alemana de Fútbol (DFB), patrocinadores, VIP y un sorteo para aficionados neutrales. Las entradas para la final y los paquetes hospitality también estarán disponibles en la tienda oficial de entradas de la DFB.

Además de comprar entradas para la DFB-Pokal por vías oficiales, los aficionados también tienen la opción de conseguirlas en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas por canales alternativos, con anuncios verificados y protección al comprador para los aficionados que quieren asegurarse un asiento una vez que se hayan agotado las asignaciones oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para la DFB-Pokal 2026/27?

Durante las primeras rondas de la DFB-Pokal, las entradas suelen oscilar entre 15 € y 25 €.

Los precios aumentan a medida que avanza la competición, con entradas para cuartos de final y semifinales a partir de 50 € por canales oficiales.

Tomando como referencia ediciones anteriores, es probable que los precios arranquen en 75 € para las localidades estándar y puedan superar los 250 € para los asientos prémium en el Olympiastadion de Berlín para la final del 29 de mayo de 2027.

Recuerda consultar los portales oficiales de entradas de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega la final de la DFB-Pokal? Olympiastadion

El Olympiastadion de Berlín se construyó originalmente a mediados de la década de 1930 como estadio anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano de 1936.

El estadio se ha sometido a dos grandes renovaciones, entre 1972 y 1974 y entre 2000 y 2004, para modernizarlo de cara al fútbol nacional e internacional, y ahora tiene una capacidad de 74.475 espectadores.

Además de albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA de 1974 y 2006 y de la Eurocopa de la UEFA de 2024, el Hertha Berlin, que actualmente milita en la 2. Bundesliga, juega en el Olympiastadion desde 1963.

Más allá del fútbol, el Olympiastadion sigue siendo una importante sede de atletismo. Usain Bolt batió allí de forma memorable el récord masculino de 100 m durante el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009. Su marca de 9,58 segundos sigue imbatida.

¿Quiénes son los recientes campeones de la DFB-Pokal?