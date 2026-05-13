Cómo conseguir entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: guía sobre la fase de venta de última hora, reventa de entradas, equipos clasificados, calendario y mucho más

La Copa Mundial dela FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde EE. UU. '94.

Con la ampliación a 48 equipos, será el Mundial más grande de la historia.

La demanda de entradas será altísima a medida que se acerque el 11 de junio de 2026, día en que dará inicio el torneo, organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

Deja que GOAL te guíe con la información más reciente sobre las entradas: cuándo salen a la venta y cuánto cuestan.

Consulta el calendario completo: inauguración, semifinales, final y más.

Etapa Fechas Ciudades Equipos Entradas Grupo A 11 – 27 de junio Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Atlanta México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Entradas Grupo B 11 – 27 de junio Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Ángeles Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza Entradas Grupo C 11-27 de junio Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Entradas Grupo D 11 – 27 de junio Los Ángeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía Entradas Grupo E 11 – 27 de junio Houston, Filadelfia, Toronto, Kansas City Alemania, Curaçao, Costa de Marfil y Ecuador. Entradas Grupo F 11-27 de junio Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez Entradas Grupo G 11-27 de junio Seattle, Los Ángeles, Vancouver Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Entradas Grupo H 11 – 27 de junio Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Entradas Grupo I 11 – 27 de junio Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Toronto Francia, Senegal, Irak, Noruega Entradas Grupo J 11-27 de junio Kansas City, San Francisco, Dallas Argentina, Argelia, Austria, Jordania Entradas Grupo K 11-27 de junio Houston, Ciudad de México, Guadalajara, Miami Portugal, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Entradas Grupo L 11 – 27 de junio Dallas, Toronto, Boston, Filadelfia Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá Entradas Octavos de final 28 de junio – 3 de julio Todas las sedes (excepto GDL y MTY) Por confirmar Entradas Octavos de final 4–7 de julio Vancouver, Seattle, Ciudad de México, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey Por confirmar Entradas Cuartos de final 9-11 de julio Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Por confirmar Entradas Semifinales 14-15 de julio Dallas, Atlanta Por confirmar Entradas 3.º puesto 18 de julio Miami Por confirmar Entradas Final 19 de julio Nueva York Nueva Jersey Por confirmar Entradas

¿Cuándo comprar las entradas para el Mundial de 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para la Copa del Mundo 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de 2026?

Las compras directas se realizan exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas de la FIFA.

Como la fase de última hora funciona en tiempo real, asegúrate de tener tu FIFA ID activa y los métodos de pago guardados, pues las entradas para partidos en ciudades como Nueva York y Los Ángeles se agotan en minutos.

Fases de venta completadas

Sorteo de preventa para titulares de Visa: (septiembre de 2025) El primer periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa ha finalizado.

(septiembre de 2025) El primer periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa ha finalizado. Sorteo de venta anticipada: (octubre de 2025) Finalizó el periodo exclusivo para residentes de EE. UU., Canadá y México.

(octubre de 2025) Finalizó el periodo exclusivo para residentes de EE. UU., Canadá y México. Sorteo por selección aleatoria: (diciembre de 2025 – enero de 2026) Finalizada la fase principal tras el sorteo final; se notificó y cobró a los seleccionados.

Fase de venta de última hora

Último periodo oficial de venta primaria.

Se vuelven a poner a la venta las entradas sobrantes de fases anteriores y las reservas de federaciones no asignadas. Al tratarse de transacciones en tiempo real, sabrás al instante si tu compra ha sido exitosa.

Mercado de reventa e intercambio de la FIFA

Si te perdiste los sorteos principales, es tu opción secundaria más segura. Es la única plataforma autorizada por la FIFA para que los aficionados intercambien entradas de forma segura.

La FIFA advierte que las entradas adquiridas en sitios web no autorizados pueden anularse sin reembolso, por lo que recomienda este mercado para transacciones seguras.

Mercados secundarios

Si se agotan los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario en sitios web como StubHub.

Aunque ofrecen una opción fiable para conseguir entradas agotadas, los precios dependen de la demanda y pueden ser significativamente más altos que el valor nominal, sobre todo en la fase eliminatoria.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026?

El lugar más fiable es la web oficial de venta de entradas de la FIFA. Para participar en las ventas por orden de llegada, los aficionados deben tener un ID de la FIFA registrado.

Los precios van desde unos 60 dólares para los primeros partidos de la fase de grupos hasta más de 6.000 dólares para las localidades de categoría 1 de la final en el MetLife Stadium.

Además, el Mercado de Reventa e Intercambio de la FIFA, única plataforma oficial para transferencias entre aficionados, ya está activo. La disponibilidad es irregular, por lo que se aconseja consultar el portal varias veces al día, ya que las entradas se publican en tiempo real.

Si necesitas entradas para fechas concretas o partidos muy demandados que ya no aparecen en el portal oficial, las webs de reventa como StubHub ofrecen más flexibilidad, aunque a un precio mayor. Asegúrate de usar siempre una plataforma con una garantía sólida para el comprador.

¿Puedo comprar entradas de reventa para la Copa del Mundo de 2026?

Sí. El Mercado de Reventa de la FIFA reabrió el 2 de abril y es el canal oficial para intercambios seguros; se accede desde el portal de entradas de la web de la FIFA para residentes internacionales, estadounidenses y canadienses.

En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también está activo y ofrece garantías oficiales.

Los mercados secundarios, como StubHub, siguen siendo una opción popular y viable para los aficionados que buscan zonas de asientos concretas o entradas para los partidos más esperados del torneo. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la página web en la que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La FIFA informó que, gracias a la tarifa dinámica, los boletos costarán desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares para la final.

Es probable que los precios varíen a lo largo de las distintas fases de venta.

A continuación se muestran las estimaciones:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60-620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?

Este sistema, habitual en deporte y entretenimiento, ajusta los precios para optimizar ventas y asistencia.

En la venta de entradas para la Copa del Mundo de 2026 se usan precios variables (o dinámicos): pueden cambiar en cada fase según demanda y disponibilidad de cada partido.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.

Con el sistema de precios variables de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, los precios se fijan de forma flexible antes de cada fase de venta. Sin embargo, los precios dinámicos entrarán en vigor una vez que se abra la fase de venta.

¿Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos y final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Qué equipos se han clasificado para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Un total de 211 equipos compitieron por las 48 plazas de la 23.ª Copa Mundial de la FIFA, ya cubiertas. Canadá, México y Estados Unidos, anfitriones, se clasificaron automáticamente.

El cuadro definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el siguiente:

AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán

Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos

Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceanía): Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía

El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron su lugar en el torneo ampliado a 12 grupos, que comenzará este junio.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Estadio Gillette (Boston) 63 815 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 Estadio NRG, Houston 68 311 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 Levi's Stadium, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

¿Cuándo se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo tendrá 48 equipos y será organizado por tres países.

¿Dónde se celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son: