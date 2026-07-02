La Copa del Mundo dela FIFA regresa a Norteamérica por primera vez desde 1994, y se jugará del 11 de junio al 19 de julio.
Con 48 selecciones por primera vez, será el Mundial más grande de la historia.
Consulta el calendario completo de los próximos partidos del Mundial 2026.
|Fecha y hora
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|2 de julio, 12:00 h PDT
|Octavos de final: España vs. Austria
|Estadio de Los Ángeles, EE. UU.
|Comprar
|2 de julio, 19:00 h (hora del este de EE. UU.)
|Octavos de final: Portugal vs. Croacia
|Estadio de Toronto, Canadá
|Comprar
|2 de julio, 20:00 PDT
|Octavos de final: Suiza vs. Argelia
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|3 de julio, 13:00 h CDT
|Octavos de final: Australia vs. Egipto
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, inicio a las 18:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|3 de julio, 20:30 h CDT
|Octavos de final: Colombia vs. Ghana
|Estadio de Kansas City, EE. UU.
|Comprar
|4 de julio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Canadá vs. Marruecos
|Estadio de Houston, EE. UU.
|Comprar
|4 de julio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Paraguay vs. Francia
|Estadio de Filadelfia, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 16:00 h EDT
|Octavos de final: Brasil vs. Noruega
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
|5 de julio, 18:00 h CST
|Octavos de final: México vs. Inglaterra
|Estadio de la Ciudad de México, México
|Comprar
|6 de julio, 14:00 h CDT
|Octavos de final: Portugal/Croacia vs. España/Austria
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar
|6 de julio, 17:00 PDT
|Octavos de final: Estados Unidos vs. Bélgica
|Estadio de Seattle, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 12:00 h EDT
|Octavos de final: Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar
|7 de julio, 16:00 h PDT
|Octavos de final: Suiza / Argelia vs. Colombia / Ghana
|Estadio de Vancouver, Canadá
|Comprar
|Del 9 al 11 de julio, horarios diversos
|Cuartos de final: por confirmar
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
|Comprar
|14–15 de julio, 15:00
|Semifinales: por confirmar
|Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Compra
|18 de julio, 15:00 h
|Tercer puesto: por confirmar
|Estadio de Miami, EE. UU.
|Comprar
|19 de julio, inicio a las 15:00
|Final: por confirmar
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar
¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?
Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles son mínimas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más
¿Puedo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026?
Sí, desde el 2 de abril está disponible el canal oficial de reventa dela FIFA para compras seguras.
Los residentes internacionales, estadounidenses y canadienses pueden acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA.
Los residentes en México deben usar el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también reabrió para gestionar la reventa local con garantías oficiales.
Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan ubicaciones específicas o entradas para los partidos más demandados.
Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
La FIFA ya avisó que, con precios dinámicos, los boletos arrancan en 60 dólares para la fase de grupos y pueden superar los 10 000 dólares en la final.
Los precios pueden fluctuar según la fase de venta.
A continuación se muestran las estimaciones:
|Fase
|Rango de precios
|Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)
|60–620 dólares
|Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México)
|75–2.735 dólares
|Octavos de final
|105–750 $
|Octavos de final
|170 $ - 980 $
|Cuartos de final
|275 $ - 1 775 $
|Semifinales
|420 $ - 3.295 $
|Final
|2.030 $ - 10.875 $
¿En qué consiste el sistema de precios variables de la FIFA?
Esta estrategia, ya usada en deporte y entretenimiento, ajusta los precios para optimizar ventas y asistencia.
La FIFA usa precios variables (y dinámicos) en la venta de entradas para el Mundial 2026, por lo que los precios pueden cambiar en cada fase según demanda y disponibilidad de cada partido.
Los precios pueden cambiar en cualquier momento, lo que ofrece flexibilidad ante imprevistos.
Los precios se fijan con antelación para cada fase de venta, pero una vez abierta la venta, la tarifa dinámica puede hacer que varíen.
¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Un total de 211 selecciones iniciaron el proceso, y las 48 plazas ya están cubiertas, incluidas las tres naciones anfitrionas —Canadá, México y Estados Unidos—, que se clasificaron automáticamente.
La lista definitiva de participantes en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es la siguiente:
- AFC (Asia): Australia, Irán, Irak, Japón, Jordania, Catar, Arabia Saudí, Corea del Sur, Uzbekistán
- CAF (África): Argelia, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez
- CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe): Canadá, Curazao, Haití, México, Panamá, Estados Unidos
- CONMEBOL (Sudamérica): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suecia, Suiza, Turquía
El proceso de clasificación terminó el 31 de marzo de 2026, y los ganadores de las eliminatorias intercontinentales y europeas se aseguraron sus plazas en el torneo ampliado a 12 grupos, que dará comienzo este mes de junio.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.
|País
|Estadio (ciudad)
|Capacidad para el torneo de la Copa del Mundo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54 000
|BMO Field (Toronto)
|45 000
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|83 000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48 000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53 500
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75 000
|Estadio Gillette (Boston)
|65 000
|Estadio AT&T (Dallas)
|94 000
|Estadio NRG, Houston
|72 000
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|73 000
|Estadio SoFi (Los Ángeles)
|70 000
|Estadio Hard Rock, Miami
|65 000
|Estadio MetLife, Nueva York
|82 500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69 000
|Estadio Levi's, San Francisco
|71 000
|Lumen Field, Seattle
|69 000
¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.
Se jugarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica.
Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo será organizado por tres países.
¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
Las sedes son:
- Canadá: Toronto y Vancouver
- México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle