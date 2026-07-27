Cómo conseguir entradas para la Community Shield 2026: Arsenal-Manchester City, precios de última hora en Cardiff y más

La rivalidad entre Arsenal y Manchester City crece. Ambos se verán las caras el 16 de agosto en Cardiff. Los campeones de liga y los ganadores de la FA Cup buscan ahora el Community Shield, y tú puedes estar allí.

Debido a los conciertos de The Weeknd en Wembley del 14 al 19 de agosto, el partido se disputará en el Millennium Stadium por primera vez desde 2006.

La última vez que se midieron por este trofeo fue en 2023: el City ganaba en el descuento, pero Leandro Trossard igualó en el 101’. Los Gunners marcaron los cuatro lanzamientos y se llevaron el título.



EnGOAL te contamos todo sobre las entradas: cómo comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se celebra el Community Shield 2026: Arsenal contra Manchester City?

Community Shield - Final Principality Stadium

Cómo comprar entradas para el Community Shield 2026: Arsenal - Manchester City

Los socios de ambos clubes pueden comprarlas en los portales oficiales del Arsenal y del Manchester City. Los no socios tienen opciones en socios de hospitalidad y plataformas de reventa verificadas como StubHub.

Cada club recibió unas 26 000 entradas para el Millennium Stadium, y la venta se realizó por fases según el tipo de socio: desde el 16 de julio para los aficionados del City y desde el 20 de julio para los del Arsenal.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Community Shield 2026: Arsenal vs Manchester City?

Los precios oficiales oscilaban entre 30 y 75 libras para adultos:

Premium: 75 £

Categoría 1: 55 £

Categoría 2: 45 £

Categoría 3: 35 £

Categoría 4: 30 £

Silla de ruedas / Accesibilidad: 30 £

Nota: También había descuentos para mayores de 65 y menores de 16.

Consulta las webs de venta de entradas de ambos clubes y, cerca de la fecha, las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se celebrará la Community Shield 2026 entre Arsenal y Manchester City?

Estadio Millennium (Cardiff)

Inaugurado en 1999 para la Copa del Mundo de Rugby, tiene capacidad para más de 73 000 espectadores y acoge partidos de la selección galesa de rugby y de fútbol.

Inaugurado para la Copa del Mundo de Rugby de 1999, acogió su primer test match ese mismo verano, cuando Gales venció a Sudáfrica. Mientras se remodelaba Wembley, el recinto de Cardiff albergó las finales de la FA Cup, la Copa de la Liga, los play-offs de la Football League y varios Community Shield.

Entre 2001 y 2006, el Arsenal jugó cuatro veces el Community Shield allí: ganó dos (1-0 al Liverpool en 2002 y 3-1 al Manchester United en 2004) y perdió otras dos. Será la primera vez que el Manchester City juegue la Community Shield en este estadio, aunque en 2003 venció 2-0 al equipo local Total Network Solutions en un partido de clasificación para la Copa de la UEFA.

¿Quiénes son los últimos ganadores del Community Shield?

Año Ganadores Subcampeones Resultado 2025 Crystal Palace Liverpool 3-2 (penaltis) 2024 Manchester City Manchester United 7-6 (penaltis) 2023 Arsenal Manchester City 4-1 (penaltis) 2022 Liverpool Manchester City 3-1 2021 Leicester City Manchester City 1-0 2020 Arsenal Liverpool 5-4 (penaltis) 2019 Manchester City Liverpool 5-4 (penaltis) 2018 Manchester City Chelsea 2-0 2017 Arsenal Chelsea 4-1 (penaltis) 2016 Manchester United Leicester City 2-1

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