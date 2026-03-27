Cómo conseguir entradas para el West Ham-Leeds: precios de la FA Cup, información sobre el partido, hora de inicio y mucho más

El West Ham recibe al Leeds en el London Stadium de Londres el domingo 5 de abril, en un partido de cuartos de final de la FA Cup de gran importancia entre dos rivales históricos que buscan una plaza en las semifinales de Wembley.

Aunque ambos equipos se encuentran actualmente en la mitad inferior de la tabla de la Premier League, este partido de eliminatoria les ofrece una oportunidad vital para definir sus temporadas con una buena racha en la copa.

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¿A qué hora empieza el West Ham vs Leeds de la FA Cup?

Copa - Copa London Stadium

¿Cómo comprar entradas para el West Ham vs Leeds de la FA Cup?

Comprar entradas directamente en las páginas web oficiales de los clubes se considera generalmente el método más seguro para adquirir entradas para la FA Cup.

Es fundamental reservar con antelación, ya que los abonados y los socios registrados suelen tener más posibilidades de conseguir entradas.

Las entradas para la FA Cup no están incluidas automáticamente en el precio del abono de temporada de un equipo, pero los abonados (y los socios del club) suelen tener acceso prioritario durante un periodo determinado para adquirir sus entradas.

Además de comprar entradas para la FA Cup a través de los canales oficiales, los aficionados tienen la opción de adquirirlas en el mercado secundario en plataformas como StubHub, si buscan entradas de última hora.

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Estado de forma del West Ham vs Leeds

West Ham vs Leeds: Historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del West Ham vs Leeds

¿Qué se puede esperar del West Ham vs Leeds?

El West Ham United llega a estos cuartos de final tras una racha irregular en la liga. Los Hammers ocupan actualmente el puesto 18 de la Premier League, y su pase a los cuartos de final se aseguró gracias a un dramático empate a 2-2 y la posterior victoria en la tanda de penaltis contra el Brentford el 18 de marzo.

El Leeds United, que ocupa el puesto 15 de la máxima categoría, llegó a esta fase tras una contundente victoria por 3-0 en la quinta ronda contra el Norwich City el 8 de marzo.

Más recientemente, el equipo de Daniel Farke empató a cero contra el Brentford el 21 de marzo de 2026. La solidez defensiva ha sido clave para los Whites, con el portero Karl Darlow y el capitán Ethan Ampadu proporcionando una base sólida.

Este partido del Domingo de Pascua supone un encuentro de copa poco habitual en el London Stadium, donde se espera un lleno total. Dado que el Leeds se ha llevado el 15 % de las entradas asignadas para visitantes (9.000), el ambiente estará muy animado.

El partido supone la primera vez que el Leeds se presenta en unos cuartos de final de la FA Cup desde 2003, lo que añade un peso histórico significativo al encuentro.

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