Cómo conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El VfB Stuttgart se enfrenta al FC Koeln el viernes 4 de septiembre de 2026 en el MHPArena de Stuttgart.

El Stuttgart afronta este partido con el objetivo de mantener una racha activa de seis encuentros sin perder ante el FC Koeln, después de una victoria por 3-1 en su anterior enfrentamiento directo. Ambos equipos llegan al choque en busca de impulso en el arranque de la temporada, con el Stuttgart intentando defender su registro como local en el MHPArena, mientras que el FC Koeln busca una importante victoria a domicilio para poner fin a la racha dominante de su rival.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del partido de Bundesliga entre VfB Stuttgart y FC Koeln?

Bundesliga - Jornada 2 4 sept 2026 - 14:30 MHPArena

¿Cómo comprar entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga?

1. Venta oficial del club local (VfB Stuttgart)

Compra directamente a través de la web oficial de entradas del club anfitrión.

La venta se abre unas semanas antes del día del partido, con prioridad para los socios del club antes de abrirse al público general.

Si están agotadas, consulta el portal oficial de intercambio de entradas del club para reventas al precio original por parte de abonados.

2. Zona de la afición visitante (FC Koeln)

Los aficionados del equipo visitante deben comprar las entradas exclusivamente a través del portal oficial del club visitante para sentarse en la sección reservada para los seguidores visitantes.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las entradas suelen poder encontrarse en mercados de reventa de terceros como StubHub , aunque los precios normalmente están por encima del valor nominal y la disponibilidad varía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga?

Los precios estándar de las entradas para los partidos de Bundesliga en el MHPArena varían según la categoría del asiento y el canal de compra:

Precio oficial (valor nominal): directamente a través del club anfitrión, las entradas estándar suelen oscilar entre 15 € y 80 €, con las zonas de pie en el tramo más barato y las localidades centrales de asiento en el más alto.

Mercado de reventa: En mercados de terceros como StubHub , los precios parten aproximadamente de entre 60 € y 105 € para la entrada básica, y suben con la demanda a medida que se acerca el día del partido.

VfB Stuttgart vs FC Koeln de Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del VfB Stuttgart vs FC Koeln

El Stuttgart llega al inicio de la temporada de Bundesliga tras una pretemporada irregular, con tres victorias, un empate y una derrota en cinco amistosos. Su compromiso más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Fulham el 15 de agosto, aunque la semana anterior había vencido por 3-1 al Everton. En esos cinco partidos, el Stuttgart marcó 17 goles y encajó cuatro, destacando especialmente un contundente 8-1 sobre el Kickers Offenbach.

La pretemporada del Koeln fue en líneas generales positiva. El equipo de Wagner ganó tres de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió uno, siendo su única derrota un 5-1 en la Bundesliga ante el Bayern de Múnich allá por mayo. Su encuentro más reciente terminó con dos victorias consecutivas ante la Real Sociedad, por 2-1 y 2-0, y además le endosó ocho goles sin respuesta al Bergisch Gladbach. El Koeln marcó 15 goles y encajó seis en esos cinco partidos.

VfB Stuttgart vs FC Koeln: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 14 de febrero de 2026, cuando el Stuttgart ganó 3-1 en el MHPArena en la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la competición, el Stuttgart tiene el mejor balance, con tres victorias por una del Koeln, mientras que un partido terminó en empate. El Stuttgart ha marcado 11 goles en esos cinco duelos y ha encajado cinco.

Clasificación del VfB Stuttgart vs FC Koeln

En la clasificación actual de la Bundesliga, el VfB Stuttgart ocupa la 17.ª posición, mientras que el FC Koeln es 8.º.