El Valencia recibe al Barcelona en Mestalla el domingo 24 de mayo. El partido cerrará la temporada, ya que el líder catalán busca sellar matemáticamente su título liguero.

El Valencia es 12.º en La Liga, mientras que el Barcelona, ya campeón con 11 puntos de ventaja, visita Mestalla.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿A qué hora empieza el Valencia-Barcelona de LaLiga?

Primera División - Primera División Estadio Mestalla

¿Cómo comprar entradas para el Valencia-Barcelona de LaLiga?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad.

La opción más fiable es adquirir las entradas a través de la sección «Entradas» de las páginas web oficiales de ambos clubes.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, o si quieres asegurarte una plaza antes de la venta oficial o conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

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Clasificación del Valencia vs Barcelona





¿Qué esperar del Valencia-Barcelona?

La última jornada de La Liga en Mestalla enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos.

Para el Barcelona supone una vuelta de honor: el equipo de Hansi Flick ha arrasado con un juego ofensivo durante la primavera. Los blaugranas llegan en forma tras ganar 2-0 al Getafe el 25 de abril y 1-0 al Celta el 22.

El Valencia, ya salvo en la zona media de la tabla, busca cerrar la campaña con una buena actuación ante su afición. Los Che han demostrado ser fuertes en Mestalla, como muestra su victoria 2-1 sobre el Girona el 22 de abril. El Valencia buscará recuperar orgullo ante su afición y aprovechará la velocidad de Largie Ramazani frente a un Barça renovado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Valencia-Barcelona de LaLiga?

El precio de las entradas de LaLiga varía mucho.

La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio afecta mucho al precio de las entradas: las mejores vistas cuestan más. Muchos clubes también dividen los partidos por categorías, así que los duelos más destacados, como el derbi madrileño (Real Madrid-Atlético de Madrid) y El Clásico (Barcelona-Real Madrid), están en el nivel más alto y tienen precios más caros.

Precios de las entradas de La Liga 2025-26 por club

Club Estadio y Rango de precios de las entradas (adultos) Alavés Mendizorrotza 13 € - 59 € Athletic de Bilbao San Mamés 30 € - 110 € Atlético de Madrid Metropolitano 30 € - 150 € Barcelona Camp Nou 46 € - 149 € Celta de Vigo Balaídos 20 € - 80 € Elche Martínez Valero 25 € - 90 € Espanyol Estadio RCDE 30 € - 100 € Getafe Coliseum 40 € - 95 € Girona Montilivi 35 € - 64 € Levante Ciudad de Valencia 30 € - 90 € Mallorca Mallorca Son Moix 40 € - 95 € Osasuna El Sadar 40 € - 140 € Rayo Vallecano Vallecas 20 € - 90 € Real Betis La Cartuja 20 € - 90 € Real Madrid Santiago Bernabéu 20 € - 90 € Real Oviedo Carlos Tartiere 21 € - 75 € Real Sociedad Anoeta 25 € - 60 € Sevilla Ramón Sánchez-Pizjuán 45 € - 165 € Valencia Mestalla 30 € - 100 € Villarreal La Cerámica 20 € - 50 €

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