Cómo conseguir entradas para el Union Berlin vs Elversberg: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Union Berlin se enfrenta al Elversberg el sábado 10 de octubre de 2026 en el MEWA Arena de Mainz.

En su partido más reciente antes del parón, el 5 de septiembre, el Union Berlin sufrió una dura derrota por 4-0 a domicilio ante el Bayer 04 Leverkusen. La gran capacidad goleadora del Elversberg, unida a la determinación del Union Berlin por defender su feudo, convierte este partido de octubre en un duelo muy atractivo entre ambos equipos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Union Berlin vs Elversberg de la Bundesliga?

El Union Berlin vs Elversberg comienza en el Alte Foersterei de Berlín el sábado 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 09:30 Alte Foersterei

¿Cómo comprar entradas para el Union Berlin vs Elversberg de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga entre el 1. FC Union Berlin y el SV Elversberg en el Stadion An der Alten Försterei, tienes dos vías principales dependiendo de la disponibilidad:

Canales oficiales del Union Berlin

Como el estadio del Union Berlin tiene una capacidad relativamente reducida y una enorme masa social oficial, las entradas casi siempre se agotan primero a través de los canales oficiales del club:

Sorteo oficial de entradas (Vereinsmitglieder):

Las entradas para los partidos de Bundesliga en casa se ponen primero a disposición de los socios oficiales del Union Berlin mediante un sistema de sorteo en el portal oficial de venta de entradas del club. Si eres socio registrado del club, entras en el sorteo de entradas antes del partido.

Mercado secundario oficial de entradas (Zweitmarkt):

Los abonados o socios que no pueden asistir al partido vuelven a poner sus asientos a la venta en el mercado oficial de reventa del Union Berlin (Zweitmarkt). Este mercado oficial abre más cerca del día del partido y se puede usar a través de la plataforma de entradas del Union Berlin o de su aplicación móvil oficial. Comprar aquí garantiza precios de valor nominal y validez oficial de acceso.

Venta general al público (Free Sale):

En raras ocasiones, cuando los sorteos para socios no agotan por completo el inventario, las entradas restantes salen a la venta general al público. Sin embargo, para la mayoría de los partidos de Bundesliga en el Alte Försterei, la venta general es extremadamente limitada o no está disponible.



¿Cuánto cuestan las entradas para el Union Berlin vs Elversberg de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el 1. FC Union Berlin vs SV Elversberg en el Stadion An der Alten Försterei varían en función de si compras entradas a valor nominal directamente a través del club o mediante plataformas secundarias de reventa.

Precios oficiales del club (valor nominal / Zweitmarkt)

Cuando se compran directamente a través del sorteo oficial del Union Berlin o de su intercambio interno de reventa (Zweitmarkt), los precios están limitados al valor nominal:

Entradas de pie (Stehplatz): 14 € - 16 € (concesiones: aprox. 12 € - 14,50 €)

Entradas de asiento (Sitzplatz - categorías 1 a 4): 30 € - 48 € (concesiones: aprox. 28 € - 46 €)

Entradas infantiles (de 6 a 12 años): 7 € - 24 € según la zona

Union Berlin vs Elversberg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Union Berlin vs Elversberg

El Union Berlin ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-0 en la Bundesliga ante el Bayer Leverkusen el 5 de septiembre. Antes, empató 3-3 con el Eintracht Frankfurt y venció 4-2 al Eintracht Braunschweig en la DFB-Pokal. El Union ha marcado 14 goles y ha encajado 15 en esos cinco partidos, un registro defensivo que preocupará a Lustrinelli.

El Elversberg llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos y sin derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-3 en la Bundesliga en casa del Borussia Mönchengladbach el 5 de septiembre, después de su victoria por 3-2 en la jornada inaugural ante el Bayer Leverkusen el 29 de agosto. También ganó 3-1 al MSV Duisburg en la DFB-Pokal. En sus últimos cinco partidos, el Elversberg ha marcado 16 goles y ha encajado siete.

Union Berlin vs Elversberg: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos entre el Union Berlin y el Elversberg. Este partido puede representar un cruce poco habitual o el primero entre ambos clubes a nivel de Bundesliga.