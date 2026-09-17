Suiza se enfrenta a Macedonia del Norte en un apasionante partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el Swissporarena de Lucerna el 6 de octubre de 2026. Este crucial encuentro enfrenta a dos selecciones europeas decididas, con ambas buscando sumar puntos esenciales en el grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Suiza vs Macedonia del Norte de la UEFA Nations League B?

La información oficial de retransmisión para el Suiza vs Macedonia del Norte no está disponible actualmente. Vuelve a consultarlo más cerca del saque inicial para conocer el canal de TV confirmado y los detalles de la retransmisión en directo.

UEFA Nations League B - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45

¿Dónde comprar entradas para el Suiza vs Macedonia del Norte?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Asociación Suiza de Fútbol (SFV/ASF), que gestiona la venta principal para los partidos en casa de la selección de Suiza. El portal oficial es tu opción principal para conseguir entradas a precio oficial durante los periodos de preventa y venta general al público.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias comoStubHubson tu mejor alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza vs Macedonia del Norte?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de venta del SFV suelen comenzar en 35 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con precios que aumentan según la categoría del asiento y su ubicación dentro del Swissporarena.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas en el mercado secundario empiezan actualmente en 72 € por asiento, aunque las tarifas finales varían en función de la zona, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Suiza vs Macedonia del Norte, UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Suiza vs Macedonia del Norte

Suiza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una derrota y ningún empate en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-1 ante Argentina en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, ganó a Colombia en los penaltis tras un 0-0, venció a Argelia por 2-0, superó a Canadá por 2-1 y derrotó a Bosnia y Herzegovina por 4-1. En esos cinco partidos, Suiza marcó nueve goles y encajó cinco, con cuatro victorias consecutivas antes de la derrota ante Argentina.

Macedonia del Norte ha tenido problemas para encontrar regularidad, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 ante Turquía. También empató 0-0 con Bosnia y Herzegovina y 0-0 con Irlanda, perdió 4-0 contra Dinamarca en la clasificación para el Mundial y sufrió una dura derrota por 7-1 ante Gales. Macedonia del Norte marcó solo un gol y encajó quince en esos cinco encuentros.

Suiza vs Macedonia del Norte: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Suiza y Macedonia del Norte. Se actualizará más contexto histórico antes del saque inicial.



