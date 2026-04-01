Cómo conseguir entradas para el Sporting de CP contra el Arsenal: precios de los cuartos de final de la Liga de Campeones, información sobre el partido, hora de inicio y mucho más

El Sporting CP recibe al Arsenal en el Estádio José Alvalade de Lisboa el martes 7 de abril.

El Sporting CP ocupa actualmente el primer puesto de la Primeira Liga, mientras que el Arsenal es líder de la Premier League, donde está protagonizando su mejor campaña nacional en más de dos décadas.

Deja que GOAL te proporcione toda la información que necesitas para conseguir entradas para el Sporting CP vs Arsenal, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿A qué hora empieza el Sporting CP vs Arsenal de la Liga de Campeones?

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Estadio Jose Alvalade

¿Cómo comprar entradas para el Sporting CP vs Arsenal de la Liga de Campeones?

A excepción de la final de la Liga de Campeones de la UEFA, no es posible comprar entradas para los partidos de la Liga de Campeones directamente a través de la propia UEFA.

En su lugar, se venden por separado en cada uno de los clubes que compiten en la edición de esta temporada.

Debes visitar las páginas web de cada club para el partido al que quieras asistir y comprar tu entrada desde allí.

Aunque las páginas web oficiales de los clubes son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la Liga de Campeones, quienes deseen asistir a los partidos pueden considerar la posibilidad de recurrir a sitios web de reventa, como StubHub, para conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sporting CP vs Arsenal de la Liga de Campeones?

El precio de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA varía en función de varios factores, como los clubes participantes, el estadio y la fase de la competición.

Por ejemplo, una semifinal en la que participen el Real Madrid o el Arsenal costaría mucho más que un encuentro de la fase de grupos en Limassol, contra el Pafos.

Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la Liga de Campeones de la UEFA al comienzo de la temporada para la fase de grupos. Si un equipo pasa a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos, dependiendo del rival, la ubicación y la demanda.

Esté atento a los portales oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre la disponibilidad y los precios.

Si buscas opciones de última hora, actualmente hay entradas disponibles en sitios web de reventa como StubHub.

¿Qué se puede esperar del Sporting CP contra el Arsenal?

El Sporting CP llegó a esta fase tras una remontada sensacional en los octavos de final. Tras una sorprendente derrota por 3-0 a domicilio ante el FK Bodø/Glimt el 11 de marzo, ofreció una auténtica lección de fútbol en casa el 17 de marzo, imponiéndose por 5-0 en Alvalade para pasar de ronda.

Su rendimiento en la liga sigue siendo imponente, destacando una vital victoria por 1-0 sobre su rival, el FC Porto, el 3 de marzo.

El Arsenal, por su parte, se ha mostrado regular. Se aseguró el pase a cuartos de final al eliminar al Bayer Leverkusen, tras un empate a 1-1 en Alemania (11 de marzo) y una contundente victoria por 2-0 en el Emirates el 17 de marzo.

Con Bukayo Saka en un estado de forma de talla mundial y Martin Ødegaard dirigiendo el juego desde el centro del campo, los Gunners parecen auténticos aspirantes al título.

Más información