Cómo conseguir entradas para el Sevilla vs Valencia: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Sevilla se enfrenta al Valencia el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla.

En su anterior enfrentamiento liguero, en marzo de 2026, el Valencia logró una cómoda victoria a domicilio por 2-0 en este mismo escenario. Los aficionados esperan con ilusión este histórico duelo de la máxima categoría del fútbol español como una prueba tradicional de fuerza entre dos de los equipos más consolidados de la competición.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Sevilla vs Valencia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Sevilla vs Valencia de LaLiga?

El Sevilla vs Valencia se disputa en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, con los detalles del inicio aún por confirmar.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

¿Cómo comprar entradas para el Sevilla vs Valencia de LaLiga?

Para comprar entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Sevilla FC y el Valencia CF, puedes seguir estos pasos habituales:

Sitio web oficial del club: La forma más directa y fiable de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta de entradas de la web oficial del Sevilla FC, ya que es el anfitrión del partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Venta prioritaria para socios: Las entradas suelen ponerse primero a disposición de los socios del club y abonados antes de salir a la venta para el público general. Estate atento a las ventanas oficiales de venta anunciadas por el club.

Mercados secundarios: Si las entradas oficiales se agotan o buscas una distribución específica de asientos, las plataformas secundarias de intercambio de entradas, como StubHub, y los sitios de reventa suelen ofrecer entradas para partidos de LaLiga con alta demanda.

Taquilla del estadio: Dependiendo de la disponibilidad cuando se acerque el día del partido, a veces las entradas pueden comprarse físicamente en las taquillas del estadio en Sevilla, aunque la disponibilidad para encuentros populares rara vez está garantizada.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Sevilla vs Valencia de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Sevilla y Valencia suelen variar en función de la ubicación del asiento, la categoría y de si se compran a través de los canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa.

Precios de partida: Las entradas más baratas en mercados secundarios, como StubHub, suelen partir de alrededor de 50 € a 55 € (aproximadamente el equivalente a 63 USD) para asientos en la parte alta o detrás de la portería.

Precios medios: Las entradas generales en las zonas estándar de lateral y tribuna suelen tener un precio medio de alrededor de 260 € a 270 € (aproximadamente el equivalente a 348 USD), según la demanda y la disponibilidad.

Opciones VIP y hospitality: Las opciones de asientos premium y los paquetes ejecutivos de hospitality con acceso a salas lounge tienen tarifas considerablemente más altas, que suelen aumentar en función de la categoría.

Sevilla vs Valencia de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Sevilla vs Valencia

El Sevilla ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus dos resultados más recientes en LaLiga fueron una victoria en casa por 2-1 sobre el Rayo Vallecano y un triunfo por 1-3 a domicilio ante el Athletic Club, siendo este último su encuentro más reciente, el 22 de agosto. Su única derrota en esta racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Bayer Leverkusen, por 2-1. En estos cinco partidos, el Sevilla marcó ocho goles y encajó cinco, lo que demuestra una capacidad constante para ver puerta.

Los últimos cinco partidos del Valencia dibujan un panorama más irregular. Su resultado competitivo más reciente fue un empate 0-0 en casa del Celta de Vigo el 22 de agosto, en su estreno en LaLiga. Antes de eso, su balance de pretemporada incluyó una victoria por 2-0 sobre el Hercules, pero también derrotas ante el CD Teruel y el Newcastle United. El Valencia marcó cuatro goles y encajó cuatro en los cuatro partidos de pretemporada, y el empate ante el Celta añadió una portería a cero a su registro.

Sevilla vs Valencia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 21 de marzo de 2026, cuando el Valencia ganó 2-0 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en LaLiga. Antes de eso, ambos equipos empataron 1-1 en el Estadio Mestalla en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Valencia ha ganado dos y el Sevilla uno, con otros dos empates en el registro. Estos cinco partidos han dejado un total de 10 goles.

Clasificación de Sevilla vs Valencia

En la actual clasificación de LaLiga, el Sevilla ocupa la primera posición, mientras que el Valencia es 12º.