Serbia recibe a Países Bajos en Belgrado antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en Eindhoven apenas una semana después, en el arranque de su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en la Liga A, Grupo A2, junto a Alemania y Grecia. Este doble enfrentamiento inicial ofrece a los aficionados dos oportunidades distintas de ver en acción a ambas selecciones.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Países Bajos, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

Dónde comprar entradas para el Serbia vs Países Bajos

Las entradas para el partido de Belgrado se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia, con prioridad normalmente para los miembros de la federación antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la KNVB son el equivalente para empezar en el partido de vuelta en Eindhoven.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia variedad de opciones de asiento para el partido inaugural en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, así como entradas para la vuelta en el Philips Stadion de Eindhoven.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez se cierran las ventanas de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Entradas verificadas – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que da a los compradores un inventario más amplio una vez se agotan las asignaciones oficiales

Entradas para la afición visitante – las asignaciones de Eindhoven para los aficionados serbios desplazados se gestionan a través de los canales de la KNVB y pueden ser limitadas

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas

Dado el perfil de ambas selecciones, se recomienda reservar pronto para los dos partidos, especialmente para el encuentro inicial de Belgrado.

Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Países Bajos

Los precios oficiales para el partido de Belgrado se fijan a través de los canales de venta de la Federación de Fútbol de Serbia, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya cupo. Los precios oficiales de la KNVB se aplican del mismo modo para el partido de Eindhoven.

Ticombo es tu mejor opción si las localidades de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Belgrado): las entradas para el partido inaugural en el estadio Rajko Mitić arrancan en precios asequibles en los anillos superiores detrás de las porterías

Asientos de gama media (Belgrado): localidades centrales junto a la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Partido de vuelta en Eindhoven: las entradas arrancan actualmente en torno a 114 €, reflejo de una demanda constante por un visitante destacado como Serbia

Como ocurre con cualquier duelo entre dos selecciones de la Liga A, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del partido, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

¿Cuándo es el saque inicial del Serbia vs Países Bajos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Serbia vs Países Bajos se disputa en el Stadion Rajko Mitic de Belgrado, con los detalles oficiales de la hora local de inicio aún por confirmar. Consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto. La información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 12:00 Stadion Rajko Mitic

Serbia vs Países Bajos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Forma de Serbia y Países Bajos

Serbia ha ganado uno, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una dura derrota por 5-1 ante México, y en esa misma racha también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Su única victoria llegó ante Letonia en la clasificación para el Mundial, un 2-1 en noviembre de 2025. En esos cinco partidos, Serbia ha marcado seis goles y ha encajado 14.

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en el Mundial 2026, que terminó en eliminación. Antes de eso, derrotó a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la fase de grupos. La selección neerlandesa marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Serbia vs Países Bajos: historial reciente de enfrentamientos directos

El único enfrentamiento entre ambas selecciones en el historial disponible se produjo en el Mundial de 2006, donde Países Bajos venció a Serbia por 1-0 el 11 de junio en la fase de grupos de ese año. Ese único partido le da a Países Bajos la única victoria en los datos, mientras que Serbia aún no ha logrado un triunfo en este emparejamiento.

Cara a cara Empate 0 0 1 World Cup Serbia SER 0 Holanda HOL 1 F 0 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

Clasificación de Serbia vs Países Bajos

En el Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, Serbia ocupa actualmente la cuarta posición, mientras que Países Bajos es tercera.