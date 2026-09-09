Cómo conseguir entradas para el Serbia vs Grecia: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Serbia abre su campaña 2026/27 de la Liga de Naciones de la UEFA en casa ante Grecia en el estadio Rajko Mitić de Belgrado el jueves 24 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el estadio Panthessaliko en noviembre. Ambos encuentros forman parte del calendario del Grupo A2 de la Liga A, que también incluye a Alemania y Países Bajos.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Serbia vs Grecia, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Serbia vs Grecia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Serbia vs Grecia se disputa en el Stadion Rajko Mitic de Belgrado, con los detalles oficiales del horario de inicio aún por confirmar; consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

¿Dónde comprar entradas para el Serbia vs Grecia?

Las entradas para el partido de Belgrado se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de entradas de la Federación de Fútbol de Serbia, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Helénica de Fútbol (EPO) son la vía equivalente para el partido de vuelta en Panthessaliko.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre después de que se cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Anuncios verificados – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que da a los compradores un inventario más amplio una vez que se agotan las asignaciones oficiales

Entradas para la afición visitante – las asignaciones de Panthessaliko para los aficionados serbios que viajen se gestionan a través de los canales de la EPO y pueden ser limitadas

Mercado secundario – Ticombo es tu mejor opción si los anuncios del sitio oficial están agotados

Dado el tamaño de la afluencia que probablemente atraiga este partido en Belgrado, se recomienda reservar con antelación para ambos encuentros.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Serbia vs Grecia?

El precio oficial para el partido de Belgrado se fija a través de los canales de venta de entradas de la Federación de Fútbol de Serbia, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a precio oficial mientras haya asignación. El precio oficial de la EPO se aplica del mismo modo para el partido en Panthessaliko.

Entradas más baratas (Belgrado): los anuncios para el estreno en el estadio Rajko Mitić parten de precios asequibles en los anillos superiores detrás de las porterías

Entradas de gama media (Belgrado): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Panthessaliko: por lo general, más asequible a precio oficial que el estreno de Belgrado, aunque la oferta puede ajustarse a medida que se acerca el encuentro

Como ocurre con cualquier partido internacional en un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Serbia vs Grecia, Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Serbia vs Grecia

Serbia ha ganado dos, no ha empatado ninguno y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-1 ante México, y en esa racha también perdió 3-0 tanto contra Cabo Verde como contra España. Sus dos victorias llegaron ante Arabia Saudí, por 2-1 en marzo, y Letonia, también por 2-1, en la clasificación para el Mundial en noviembre de 2025.

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio. Antes empató 2-2 con Suecia y no logró marcar en tres de esos cinco encuentros, aunque solo encajó tres goles durante esa racha.

Serbia vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en noviembre de 2014, cuando Serbia ganó 0-2 a domicilio en Grecia en un amistoso. El único otro partido en el historial disponible de enfrentamientos directos se disputó en agosto de 2010, cuando Grecia derrotó a Serbia por 1-0 en casa en otro amistoso. Serbia manda en el cara a cara de esos dos partidos, con una victoria para cada una sobre el papel, pero con Serbia imponiéndose en el duelo más reciente.

Clasificación del Serbia vs Grecia

En el Grupo 2 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA, Serbia ocupa actualmente la cuarta plaza, mientras que Grecia es segunda.