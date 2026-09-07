Cómo conseguir entradas para el República Checa vs Inglaterra: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Inglaterra se enfrentará dos veces a Chequia en el plazo de quince días como parte de su campaña en la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, con el equipo de Thomas Tuchel viajando a Praga antes de disputar el partido de vuelta en Wembley. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a España y Croacia, y este doble enfrentamiento podría resultar decisivo para cómo termina desarrollándose el grupo.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del República Checa vs Inglaterra de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Chequia vs Inglaterra comienza a las 20:45, hora local, del martes 29 de septiembre de 2026, en el Fortuna Arena de Praga.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Fortuna Arena

¿Dónde comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra?

La forma más fiable de conseguir entradas para ambos partidos es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el duelo de Wembley en octubre, así como anuncios para los aficionados que viajen a Praga para el partido fuera de casa en septiembre.

Aquí tienes por qué merece la pena consultar StubHub para este doble enfrentamiento:

Acceso más allá de las asignaciones oficiales – útil una vez que los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA hayan tomado su parte de las entradas para el partido de Wembley

Transferencias garantizadas – cada compra está respaldada por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía – para el partido fuera de casa en Praga, StubHub ofrece una vía fiable para conseguir asientos sin necesidad de membresía del club o de la federación

Amplia selección de asientos – desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías en Wembley hasta asientos centrados junto a la línea de medio campo

Opciones de hospitality – asientos acolchados y acceso a sala disponibles para el partido de Wembley para los aficionados que quieran una experiencia más prémium

Como este es uno de los cuatro partidos que Inglaterra disputa en una ventana de dos semanas, se recomienda reservar pronto para ambos encuentros, especialmente para el de casa en Wembley.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chequia vs Inglaterra?

Los precios para ambos partidos varían según la ubicación del asiento y lo cerca que compres del día del partido. Aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar en StubHub:

Entradas más baratas (Wembley): desde unas 40 £ hasta 60 £, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Entradas de gama media (Wembley): asientos centrados junto a la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Prémium y hospitality (Wembley): a partir de 200 £, incluyendo asientos acolchados, acceso a sala y extras adicionales para el día del partido

Entradas para el partido fuera de casa (Praga): por lo general más asequibles a precio facial que una noche en Wembley, aunque la disponibilidad para la asignación de Inglaterra es limitada

Como ocurre con cualquier partido internacional, los precios en el mercado secundario pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Chequia vs Inglaterra en la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Chequia vs Inglaterra

Chequia llega a este partido tras una racha complicada, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante México en el Mundial, y también empató 1-1 con Sudáfrica durante ese torneo. En esos cinco partidos, Chequia marcó siete goles y encajó siete, con sus victorias llegando en amistosos ante Guatemala y Kosovo.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra dibujan un panorama más contundente. El equipo de Tuchel ganó cuatro y perdió uno, con 14 goles a favor y siete en contra en esa racha. Su partido más reciente fue una victoria por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final del Mundial. La única derrota en esa secuencia llegó contra Argentina, que eliminó a Inglaterra en semifinales.

Chequia vs Inglaterra: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones se produjo en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó 1-0 en Praga. Antes de eso, Chequia venció a Inglaterra por 2-1 en Praga durante la fase de clasificación para la Eurocopa en octubre de 2019, un resultado que llegó después de la victoria de Inglaterra por 5-0 en el partido de vuelta en Wembley ese mismo año. Los cuatro enfrentamientos del conjunto de datos también incluyen un empate 2-2 en un amistoso en agosto de 2008.

Clasificación de Chequia vs Inglaterra

En el Grupo A3 de la UEFA Nations League, Chequia ocupa actualmente la segunda plaza, mientras que Inglaterra es tercera.