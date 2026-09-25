El RB Leipzig se enfrenta al PSV Eindhoven el martes 13 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena Leipzig.

El RB Leipzig confía en su ventaja como local y en su ataque alemán de alta presión para desestabilizar a los visitantes. Mientras tanto, la potencia neerlandesa PSV Eindhoven llega con una explosiva forma en el campeonato doméstico y un juego de transiciones afilado para poner a prueba a los anfitriones lejos de casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del RB Leipzig vs PSV Eindhoven de la Champions League?

El RB Leipzig vs PSV Eindhoven comienza en el Red Bull Arena Leipzig el martes 13 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la RB Leipzig vs. PSV Eindhoven de la Liga de Campeones de la UEFA en el Red Bull Arena, sigue estas opciones paso a paso:

1. Tienda oficial de entradas del RB Leipzig

Sitio web / app oficial: Visita la tienda oficial de entradas del RB Leipzig en línea o utiliza la RBL Ticket App oficial.

RB Leipzig Ticket Exchange: Si el partido agota las entradas, consulta la RBL Ticket Exchange oficial ( RBL-Ticketbörse ) dentro de la app o del portal oficial de venta de entradas del club.

2. Sector visitante oficial (para aficionados del PSV)

Aficionados del PSV Eindhoven: Si tienes previsto sentarte en la sección visitante, las entradas deben adquirirse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven .

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig vs PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la RB Leipzig vs. PSV Eindhoven de la Champions League en el Red Bull Arena varían en función de la categoría y del canal de compra:

1. Precios oficiales de venta al público (tienda de entradas del RB Leipzig)

Asientos de categoría estándar: Normalmente oscilan entre 20 € y 85 € según el sector del asiento (por ejemplo, detrás de la portería / sectores de aficionados frente a asientos centrales de lateral).

Paquetes VIP / Hospitality: Empiezan aproximadamente en 250 € a 500 €+ por entrada.

2. Mercado secundario de entradas

Cuando se agotan los canales oficiales de venta, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias de entradas como StubHub para asegurarse un asiento para el partido.

Asientos de acceso / de pie: Desde aproximadamente 42 € a 45 € .

Asientos de categoría 1 / premium de lateral: Oscilan entre 150 € y 280 € .

Precio medio de reventa: Aproximadamente 120 € a 140 € .

RB Leipzig vs PSV Eindhoven de la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig vs PSV Eindhoven

El RB Leipzig ha ganado dos y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota adicional incluida, lo que deja una racha de resultados irregular. Su encuentro más reciente fue una contundente victoria por 5-0 sobre el Hamburger SV en la Bundesliga, en marcado contraste con la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League que la precedió. El Leipzig también perdió 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga durante este tramo, aunque las victorias anteriores sobre el Borussia Moenchengladbach y el Eintracht Trier mostraron su capacidad a nivel nacional. En estos cinco partidos, el Leipzig ha marcado 15 goles, pero ha encajado ocho, lo que refleja a un equipo con vocación ofensiva pero defensivamente inconsistente.

El PSV Eindhoven llega en buena forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-1 ante el Sparta Rotterdam en la Eredivisie, y también venció al Ajax por 3-1 fuera de casa durante este periodo. Los únicos puntos que dejó escapar llegaron en el empate 1-1 con el Shakhtar Donetsk en la Champions League. El PSV ha marcado 15 goles en estos cinco encuentros y solo ha encajado cuatro, lo que subraya su producción ofensiva y su relativa solidez defensiva.

RB Leipzig vs PSV Eindhoven: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven para este partido. No se han facilitado registros históricos oficiales entre ambos clubes antes de este encuentro.