El RB Leipzig se enfrenta al PSV Eindhoven el martes 13 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena Leipzig.

El RB Leipzig confía en el factor campo y en la presión alta de su ataque alemán para desestabilizar al visitante. Por su parte, el PSV Eindhoven, uno de los grandes del fútbol neerlandés, llega con una racha explosiva en la competición doméstica y un juego de transiciones rápido para poner a prueba al anfitrión a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

El RB Leipzig contra el PSV Eindhoven comienza el martes 13 de octubre de 2026 en el Red Bull Arena Leipzig.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

¿Cómo comprar entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven en el Red Bull Arena, sigue estas opciones paso a paso:

1. Tienda oficial de entradas del RB Leipzig

Web o aplicación oficial: Visita la tienda oficial de entradas del RB Leipzig en internet o utiliza la aplicación oficial RBL Ticket App .

Plataforma oficial de reventa del RB Leipzig: Si se agotan las entradas para el partido, consulta la plataforma oficial de reventa de entradas del RBL ( RBL-Ticketbörse ) en la aplicación o el portal oficial de venta de entradas del club.

2. Sector visitante oficial (para aficionados del PSV)

Aficionados del PSV Eindhoven: Si tienes previsto sentarte en el sector visitante, debes adquirir las entradas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del PSV Eindhoven .

¿Cuánto cuestan las entradas para el RB Leipzig contra el PSV Eindhoven de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven en el Red Bull Arena varían según la categoría y el canal de compra:

1. Precios oficiales de venta (tienda de entradas del RB Leipzig)

Asientos de categoría estándar: Suelen costar entre 20 € y 85 € , según el sector (por ejemplo, detrás de la portería o en las gradas de aficionados frente a los asientos centrales de las gradas laterales).

Paquetes VIP y de hospitalidad: Cuestan desde aproximadamente 250 € hasta más de 500 € por entrada.

2. Mercado secundario de entradas

Cuando se agotan las entradas en los canales oficiales, los aficionados pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub para conseguir localidades para el partido.

Localidades más económicas o de pie: A partir de unos 42 € a 45 € .

Asientos de categoría 1 o preferentes en las gradas laterales: Entre 150 € y 280 € .

Precio medio de reventa: Aproximadamente entre 120 € y 140 € .

RB Leipzig contra PSV Eindhoven en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del RB Leipzig y el PSV Eindhoven

El RB Leipzig ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota adicional contabilizada, lo que deja una racha de resultados irregular. En su encuentro más reciente goleó 5-0 al Hamburger SV en la Bundesliga, un marcado contraste con la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League que lo precedió. Durante esta racha, el Leipzig también perdió 3-1 contra el Werder Bremen en la Bundesliga, aunque sus victorias anteriores sobre el Borussia Moenchengladbach y el Eintracht Trier demostraron su capacidad en las competiciones nacionales. En estos cinco partidos, el Leipzig ha marcado 15 goles y ha encajado ocho, reflejo de un equipo ofensivo, pero irregular en defensa.

El PSV Eindhoven atraviesa un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Sparta Rotterdam en la Eredivisie, y durante este periodo también venció al Ajax por 3-1 a domicilio. Los únicos puntos que se dejó fueron en el empate 1-1 contra el Shakhtar Donetsk en la Champions League. El PSV ha marcado 15 goles en estos cinco encuentros y solo ha encajado cuatro, lo que pone de relieve su producción ofensiva y su relativa solidez defensiva.

RB Leipzig contra PSV Eindhoven: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven para este partido. No se han facilitado registros históricos oficiales de los duelos entre ambos clubes antes del encuentro.

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