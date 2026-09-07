Cómo conseguir entradas para el Portugal vs Gales: precios de la UEFA Nations League A, información del partido, ventas de última hora y más

La vigente campeona de la Nations League, Portugal, inicia la defensa de su título en casa ante Gales, en Lisboa, antes de que ambos equipos vuelvan a enfrentarse en el partido de vuelta en el Cardiff City Stadium en noviembre. Ambos encuentros forman parte de un competitivo calendario del Grupo A4 de la Liga A, en el que también están Dinamarca y Noruega, y este duelo tiene bastante historia, especialmente para los aficionados galeses.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Portugal vs Gales, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Portugal vs Gales de la UEFA Nations League A?

El Portugal vs Gales se disputa en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, y los detalles oficiales sobre la hora de inicio se confirmarán a través de tu operador regional.

UEFA Nations League A - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Estadio Jose Alvalade

¿Dónde comprar entradas para el Portugal vs Gales?

La forma más fiable de conseguir entradas para ambos partidos es a través de StubHub. Como uno de los mayores mercados de entradas del mundo, StubHub ofrece una amplia variedad de opciones de asientos para el partido de ida en el Estadio Jose Alvalade de Lisboa, además de anuncios para la vuelta en el Cardiff City Stadium en noviembre.

Estas son las razones por las que merece la pena consultar StubHub para este duelo:

Acceso más allá de las asignaciones oficiales – útil una vez que los miembros de la federación y los abonados hayan tomado su parte para cualquiera de los dos partidos

Transferencias garantizadas – cada compra está respaldada por el programa FanProtect de StubHub, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

No se requiere membresía – una vía fiable para conseguir asientos para aficionados sin acceso a los canales de la federación portuguesa o galesa

Amplia selección de asientos – desde localidades en el anillo superior detrás de las porterías hasta asientos premium centrados en ambos estadios

Opciones hospitality – disponibles para aficionados que quieran una experiencia más completa el día del partido, especialmente para el estreno en Lisboa

Dado el estatus de Portugal como vigente campeona y la historia ligada a este enfrentamiento, se recomienda reservar con antelación para ambos partidos, especialmente para el primero en Lisboa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal vs Gales?

Los precios para ambos partidos varían en función de la ubicación del asiento y de la proximidad al día del encuentro en el momento de la compra. Esta es una guía aproximada de lo que puedes esperar en StubHub:

Entradas más baratas (Lisboa): desde unos 45 € hasta 60 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Estadio Jose Alvalade

Entradas de gama media (Lisboa): asientos centrados a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente más alto

Premium y hospitality (Lisboa): a partir de 250 €, incluyendo asientos acolchados y extras adicionales para el día del partido con la visita de los campeones de Europa

Partido de vuelta en Cardiff: los precios para el encuentro de noviembre en el Cardiff City Stadium tienden al alza dada la ocasión, con anuncios de reventa ya muy por encima del valor nominal habitual de la Nations League

Como ocurre con cualquier partido que involucre a la vigente campeona, los precios en el mercado secundario pueden cambiar rápidamente, por lo que asegurar tu asiento más pronto que tarde suele ser la opción más segura si te ajustas a un presupuesto concreto.

Portugal vs Gales en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Portugal y Gales

Portugal llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue una derrota por 0-1 ante España en los cuartos de final del Mundial, poniendo fin a su recorrido en el torneo. Antes de eso, venció a Croacia por 2-1 y firmó una contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán. Empató 0-0 con Colombia y 1-1 con RD Congo, con nueve goles a favor y tres en contra en esos cinco partidos.

Gales solo ha ganado una vez en sus últimos cinco partidos, con un 7-1 ante North Macedonia en la fase de clasificación para el Mundial. Su racha reciente incluye una derrota por 2-1 ante Rumanía, empates frente a Ghana y Northern Ireland, y una derrota por 1-1 contra Bosnia and Herzegovina. Ha marcado 11 goles en ese periodo, pero ha encajado seis, y su registro defensivo genera preocupación de cara a la Nations League.

Portugal vs Gales: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Eurocopa de 2016, donde Portugal ganó 2-0. El único otro partido registrado entre ellos fue un amistoso en junio de 2000, que Portugal también ganó por 3-0. Portugal ha ganado ambos encuentros en el historial disponible entre los dos, manteniendo la portería a cero en cada ocasión.

Clasificación de Portugal vs Gales

En el Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League, Portugal ocupa actualmente la tercera plaza y Gales la cuarta en esta fase inicial de la competición.