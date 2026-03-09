Cómo conseguir entradas para el partido Irak vs TBD de la fase de clasificación para la Copa del Mundo: precios, predicciones y más

La carrera por conseguir las últimas plazas para la Copa del Mundo de 2026 llega a su emocionante clímax este mes. Irak se enfrentará a Bolivia o Surinam el 31 de marzo en suelo mexicano, sabiendo que solo le separa una victoria de unirse a la fiesta mundial.

Ocho equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ya han reservado su plaza en el gran espectáculo que se celebrará este verano en Norteamérica, e Irak aún tiene esperanzas de convertirse en el noveno. El exseleccionador de Australia, Graham Arnold, aspira a llevar a los Leones de Mesopotamia a su primer Mundial desde 1986.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para la próxima final de la repesca de clasificación para el Mundial en la que participará Irak en México, incluyendo dónde puedes comprar las entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Irak y TBD?

Aún quedan seis plazas por decidir para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, y dos de ellas serán ocupadas por los equipos que salgan victoriosos de las eliminatorias IC (Interconfederaciones) de este mes de marzo.

El ganador del partido entre Bolivia y Surinam permanecerá en Guadalupe, donde se enfrentará a Irak el 31 de marzo. La victoria en ese partido le dará una invitación a la fiesta mundial del fútbol.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Martes, 31 de marzo Irak contra Bolivia o Surinam (21:00) Estadio BBVA (Guadalupe, México) Entradas

¿Cuál es el calendario de la repesca intercontinental para la clasificación para la Copa Mundial?

Los ganadores de todas las finales de las distintas vías de clasificación ocuparán dos de las seis plazas restantes para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará este verano. Las otras cuatro plazas serán para los equipos que se clasifiquen en los encuentros de repesca de la UEFA.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Camino 2 S/F: Bolivia vs Surinam (17:00) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas Jueves, 26 de marzo Camino 1 S/F: Nueva Caledonia vs Jamaica (8 p. m.) Estadio Akron (Zapopan) Entradas Martes, 31 de marzo Camino 2 Final: Irak vs por confirmar (9 p. m.) Estadio BBVA (Guadalupe) Entradas Martes, 31 de marzo Final de la ruta 1: República Democrática del Congo contra por confirmar (15:00) Estadio Akron (Zapopan) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido Irak contra TBD de la fase de clasificación para la Copa Mundial

Las entradas para la final de la repesca de la Vía 2: Irak contra TBC, salieron a la venta en la página web de la FIFA el 3 de marzo.

Para comprar entradas oficiales, debes visitar el portal de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y comprobar la disponibilidad de entradas.

Aunque el portal de la FIFA es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para los partidos, aquellos que deseen asistir a la final de la repesca de la Vía 2 pueden considerar sitios secundarios como StubHub, que podrían darles la oportunidad de última hora de conseguir entradas.

Entradas para el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Irak y TBD: ¿cuánto cuestan?

Las categorías oficiales de entradas para el partido de clasificación para la Copa del Mundo entre Irak y TBC son las siguientes:

Categoría estándar: opción de asientos tradicionales a precio estándar.

opción de asientos tradicionales a precio estándar. Zona de asientos accesibles: zona designada para personas con discapacidad y movilidad reducida.

zona designada para personas con discapacidad y movilidad reducida. Solo entrada de pie: opción de zona de pie ofrecida a precio estándar.

opción de zona de pie ofrecida a precio estándar. Categoría de aficionados: asignada específicamente a los aficionados de las asociaciones miembro participantes (PMA) de acuerdo con los criterios y directrices de las PMA.

Las entradas de todas las categorías anteriores estaban disponibles por 300 MXN (aproximadamente 16 USD).

Recuerda estar atento a la página web de la FIFA para obtener información adicional y también a las páginas web de reventa secundaria, como StubHub, para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar del partido Irak vs TBD Clasificatorio para la Copa del Mundo

La búsqueda de Irak por un puesto en la Copa del Mundo de 2026 comenzó con una victoria por 5-1 sobre Indonesia en Basora, allá por noviembre de 2023. Dos años y diecisiete partidos después, se enfrentaría a los Emiratos Árabes Unidos por un puesto en la repesca interconfederativa de la Copa del Mundo.

Resultó ser una titánica lucha a dos partidos, en la que Irak se impuso tras marcar desde el punto de penalti en el minuto 17 de la prórroga, asegurándose una victoria global por 3-2. Ahora tienen la mirada puesta en alcanzar la tierra prometida que es la fase final de la Copa del Mundo por primera vez en 40 años.

En México 1986, aunque Irak no consiguió sumar ni un solo punto durante la fase de grupos, no hizo el ridículo. En los partidos contra Paraguay, Bélgica y México, los Leones de Mesopotamia solo perdieron por un gol de diferencia en cada ocasión.

Irak regresa a México a finales de este mes con el objetivo de mantener vivos sus sueños mundialistas. Sin embargo, para avanzar, necesitarán mejorar su capacidad ofensiva fuera de casa, ya que no lograron marcar ningún gol en sus cinco últimos partidos disputados fuera de Asia.

En cuanto al gol, el seleccionador iraquí, Graham Arnold, que llevó a Australia a los octavos de final del Mundial de 2022, esperará que Aymen Hussein mantenga su buen estado de forma frente a la portería. El jugador de 30 años, que se acerca a las 100 internacionalidades con su país, marcó ocho goles durante la fase de clasificación de la AFC para el Mundial.

Además de esta final de la repesca interconfederativa, el Estadio BBVA de Guadalupe también acogerá los siguientes cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en verano:

14 de junio: Ganador de la ruta B de la UEFA contra Túnez (20:00 h)

20 de junio: Túnez contra Japón (22:00 h)

24 de junio: Sudáfrica contra Corea del Sur (19:00 h)

29 de junio: R32: Ganador del Grupo F contra Segundo clasificado del Grupo C (19:00 h)

¿Cuál es el formato de las eliminatorias interconfederativas de clasificación para la Copa Mundial?

Cada confederación (excepto la UEFA, que tiene su propio sistema de eliminatorias) recibió una plaza para las eliminatorias de clasificación para la Copa Mundial. Esas confederaciones son la CONCACAF, la AFC, la CAF, la CONMEBOL y la OFC. La CONCACAF recibió una plaza adicional, ya que sus países son los anfitriones de la Copa Mundial.

El torneo de play-off se celebrará en México y contará con seis equipos, divididos en dos grupos de tres equipos, y los ganadores de ambos grupos se clasificarán para la Copa del Mundo. Los equipos fueron clasificados en grupos según la clasificación mundial masculina de la FIFA. En cada grupo se enfrentarán dos equipos no clasificados en una semifinal, y el ganador pasará a la final del play-off contra un equipo clasificado.

Las eliminatorias se disputarán en partidos a un solo partido. Si el marcador está empatado al final del tiempo reglamentario, se jugará la prórroga. Si el marcador sigue empatado, se recurrirá a los penaltis para determinar el ganador.