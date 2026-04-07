Cómo conseguir entradas para el partido entre el Al Sadd y el Al Hilal: calendario de la Liga de Campeones de la AFC, precios, información sobre los asientos y mucho más

El Al Sadd y el Al Hilal se preparan para un enfrentamiento decisivo en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la AFC.

Este partido enfrenta al campeón de Catar de la temporada 2024–25 contra el gigante saudí en una batalla crucial por la supremacía continental. Históricamente, estos dos clubes han dominado el fútbol en Asia Occidental, lo que convierte cada encuentro entre ellos en un evento que atrae la atención mundial y reúne a multitudes.

GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre precios, sedes y puntos de venta oficiales para ayudarte a asegurarte ya tu entrada para el partido.

¿Cuándo se juega el partido Al Sadd vs Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC?

El esperado partido entre el Al Sadd y el Al Hilal dará comienzo en un crucial encuentro vespertino en Doha. Dado que este partido forma parte de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la AFC, se espera que el ambiente sea electrizante desde el pitido inicial. Estos son los detalles confirmados del partido:

Fecha Partido / Hora Lugar Entradas Lunes, 13 de abril de 2026 Al Sadd vs Al Hilal (17:00 GMT / 20:00 hora de Asia Oriental) Estadio Jassim Bin Hamad, Doha Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el partido Al Sadd vs Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC

Para los aficionados locales de Catar, la página web oficial del Al Sadd es la principal fuente para adquirir entradas destinadas a la venta general. Sin embargo, estas entradas suelen venderse primero a los socios del club.

Para los aficionados internacionales o aquellos que se hayan perdido el periodo de venta inicial, los mercados secundarios como Ticombo ofrecen una alternativa segura y oficialmente autorizada con una variedad de categorías de asientos.

Al comprar a través de mercados secundarios, busca siempre vendedores con valoraciones altas y garantías de devolución del dinero para asegurarte de que tus entradas sean válidas para este partido tan codiciado de la Liga de Campeones de la AFC.

A los aficionados del Al-Hilal Football Club que viajen desde Arabia Saudí se les recomienda encarecidamente que busquen asientos en las secciones destinadas a la afición visitante (normalmente la tribuna norte). Así podrán sentarse junto a otros seguidores de la «Ola Azul». Dada la proximidad entre Riad y Doha, estas secciones suelen ser las primeras en agotarse.

¿Qué podemos esperar del partido Al Sadd vs Al Hilal?

Los aficionados pueden esperar un enfrentamiento entre dos filosofías futbolísticas muy distintas: el estilo rápido y de alta presión del Al-Hilal y el enfoque organizado y técnico del Al Sadd.

El Al-Hilal llega al partido como uno de los equipos más fuertes del fútbol mundial, con una plantilla en la que destacan el prolífico delantero serbio Aleksandar Mitrović y el creativo dúo portugués formado por Rúben Neves y João Cancelo. Su capacidad para desmontar a los rivales en el último tercio del campo los convierte en una amenaza peligrosa fuera de casa.

No obstante, el Al Sadd sigue siendo el referente del fútbol qatarí. Liderado por el brillante Akram Afif, que suele brillar en los escenarios más importantes, el equipo es experto en controlar el ritmo del partido. Históricamente, este enfrentamiento ha dado lugar a un gran número de goles.

La historia reciente demuestra lo difícil que resulta predecir el resultado de estos partidos: un empate a 1-1 en noviembre de 2024, la victoria por 3-2 del Al Sadd en la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023 y la legendaria victoria por 4-2 del Al Sadd en la semifinal de 2019. Estos resultados demuestran que, a pesar de la calidad de las estrellas del Al-Hilal, el Al-Sadd siempre encuentra la manera de plantar cara.

Entradas para el Al Sadd vs Al Hilal de la Liga de Campeones de la AFC: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para el partido Al Sadd vs Al Hilal varían en función de la categoría del asiento y del momento de la compra. Los precios oficiales suelen ser más bajos, pero la demanda a menudo hace que los precios suban en el mercado secundario.

Categoría 3 (laterales/detrás de la portería): 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR Categoría 2 (esquinas/grada superior): 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR Categoría 1 (línea de banda inferior/centro del campo): 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / Premium: 1.500 SAR – 3.500 SAR

Para quienes buscan la mejor relación calidad-precio, las localidades de esquina de la categoría 2 suelen ofrecer el mejor equilibrio entre precio y visibilidad, ya que suelen ser un 15 % más baratas que las localidades de las secciones centrales.

Para conseguir las entradas más baratas, es fundamental reservar tan pronto como se confirmen las fechas de los partidos, ya que los precios suelen subir entre un 20 % y un 30 % en la semana previa al partido.

¿Cómo conseguir entradas VIP para el Al Sadd vs Al Hilal en la Liga de Campeones de la AFC?

Los paquetes VIP para el partido Al Sadd vs Al Hilal ofrecen una experiencia única el día del partido, que incluye acceso a salones con aire acondicionado, catering de primera calidad y lujosos asientos tapizados.

Estos paquetes son muy populares entre los aficionados que viajan desde Arabia Saudí y desean asegurarse un asiento garantizado y un entorno más cómodo.

Las zonas VIP del estadio Jassim Bin Hamad incluyen los salones Platinum y Gold, que ofrecen un servicio de 5 estrellas durante todo el partido.

Para conseguir estas entradas, a menudo puedes encontrar paquetes VIP o de hospitalidad en Ticombo. Estos paquetes suelen incluir ventajas como acceso privado al estadio, un bufé antes del partido y un refrigerio durante el descanso.

Al Sadd vs Al Hilal: Últimos enfrentamientos directos

Los partidos entre el Al Sadd y el Al Hilal se encuentran entre los más reñidos de la Liga de Campeones de la AFC. En las últimas temporadas, los resultados entre ambos equipos han sido dispares, lo que indica que ninguno de los dos cuenta con una clara ventaja psicológica. Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos: