¿Cuándo empieza el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
¿Cómo se pueden comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubocD iHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y TBC?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos, los precios arrancan en 60 dólares para algunos niveles de aficionados, mientras que la final puede llegar a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Etapa / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos de alta demanda)
225 $ – 540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450 $ – 1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250 $ – 800
500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1 490–7 875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
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