La fiesta apenas comienza para los anfitriones: la selección masculina de Estados Unidos de Mauricio Pochettino inicia su camino en la fase eliminatoria ante una tenaz Bosnia y Herzegovina.
Las «Estrellas y Rayas» ganaron con comodidad el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia, lo que ha despertado gran confianza en el país anfitrión.
Ahora se miden a una Bosnia y Herzegovina peligrosa y experimentada, que avanzó como uno de los mejores terceros.
¿A qué hora empieza el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?
El duelo se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
¿Cómo comprar entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la ronda de 32 del Mundial entre EE. UU. y Bosnia y Herzegovina?
La FIFA usa precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios partían de 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llegaba a 6.730 dólares; en reventa, las cifras son aún mayores.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Etapa / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en el mercado secundario
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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