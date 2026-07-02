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Cómo conseguir entradas para el partido EE. UU. vs. Bélgica: precios del Mundial, información del partido de octavos de final, ofertas de última hora y más

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Estados Unidos y Bélgica se han clasificado para los octavos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Estados Unidos busca su segundo cuarto de final en la Copa del Mundo de la FIFA tras vencer a Bosnia y Herzegovina en octavos.

Para lograrlo, el equipo de Mauricio Pochettino debe vencer a Bélgica.

Los «Diablos Rojos» de Rudi García, que alcanzaron las semifinales hace ocho años, regresan a Seattle el lunes 6 de julio tras eliminar a Senegal con un penalti de Youri Tielemans en el último minuto de la prórroga.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre EE. UU. y Bélgica, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y Bélgica?

Este gran partido de octavos de final se disputará en el Seattle Stadium (Lumen Field).

¿Cómo comprar entradas para EE. UU. vs. Bélgica?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son muy escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y Bélgica?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400 – 2.800 dólares (1.134 dólares)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Estados Unidos vs. Bélgica: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de EE. UU. vs. Bélgica

USA

USA - Formulario

ALE
L1-2
PAR
W4-1
AUS
W2-0
TUR
L3-2
BIH
W2-0
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BEL

BEL - Formulario

TUN
W5-0
EGY
D1-1
IRÁ
D0-0
NZL
W1-5
SEN
W3-2
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

EE. UU. vs. Bélgica: historial reciente

USA

Últimos partidos

BEL

0

Victorias

0

Empates

4

Victorias

5

Goles marcados

12
Partidos de más de 2.5 goles
3/4
Ambos equipos anotaron
3/4

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