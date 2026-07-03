Estados Unidos busca su segundo cuarto de final en la Copa del Mundo de la FIFA tras vencer a Bosnia y Herzegovina en octavos.

Para lograrlo, el equipo de Mauricio Pochettino debe vencer a Bélgica.

Los «Diablos Rojos» de Rudi García, semifinalistas en 2014, regresan a Seattle el lunes 6 de julio tras eliminar a Senegal con un penalti de Youri Tielemans en el último minuto de la prórroga.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes asegurarte una plaza para el partido entre EE. UU. y Bélgica, y cuánto costarán.

¿A qué hora empieza el partido entre EE. UU. y Bélgica?

El encuentro se jugará en el Lumen Field de Seattle.

¿Cómo se compran las entradas para el partido entre EE. UU. y Bélgica del Mundial?

Los sorteos oficiales de la FIFA (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre EE. UU. y Bélgica?

La FIFA ha aplicado una política de precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 4–7 de julio Octavos de final 240–640 dólares 650–4.200 $ (1.518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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