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Tyrell Feaster

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Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves: eliminatorias, precios y más

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Incluye precios de entradas para el partido Spurs vs Timberwolves, dónde comprarlas y más.

Las semifinales del Oeste arrancan el lunes 4 de mayo de 2026, cuando los San Antonio Spurs reciban a los Minnesota Timberwolves en el Frost Bank Center.

El duelo entre el segundo y el sexto clasificado enfrenta realidades opuestas. Los Spurs eliminaron a los Trail Blazers en cinco partidos gracias al dominio de Victor Wembanyama en su debut en playoffs. En cambio, los Timberwolves sorprendieron en la primera ronda al vencer a los campeones Nuggets, pero llegan mermados: sin sus dos bases titulares, deberán demostrar que su banquillo puede contener al “Alien” de San Antonio.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas para el Partido 1 y los siguientes, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales de mercado para el inicio de las semifinales.



¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Timberwolves y Spurs?

Es la primera vez que los Spurs alcanzan la segunda ronda desde 2017, así que la demanda en San Antonio es la más alta en una década. El precio de entrada es más bajo que en Nueva York o Los Ángeles, pero las localidades premium se agotan rápido.

  • Partido 1 (San Antonio): En reventa, los precios arrancan en 153 $. Los asientos centrales del balcón cuestan entre 160 y 185 $.
  • En el anfiteatro inferior, las entradas de nivel Plaza oscilan entre 390 y 450 dólares.
  • Partido 3 (Minneapolis): En el Target Center el 8 de mayo, los asientos más económicos rondan los 112 dólares.
  • En el Frost Bank Center,las butacas de pista para el Game 1 superan los 2100 dólares, y las VIP de línea de fondo alcanzan los 5500 dólares.

Los precios varían por:

  • La ausencia de «Ant-Man»: La baja de Anthony Edwards (contusión en la rodilla izquierda) para los partidos 1 y 2 ha moderado los precios para los aficionados de los Wolves, pero la demanda en San Antonio se mantiene alta.
  • La expectación porWembanyama —25,0 puntos y la mejor marca de tapones en la primera ronda convierte a los Spurs en el partido más demandado del sur.


Hora de inicio del partido: {hora}.


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Estado de forma

San Antonio SpursSAS
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  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    W

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    W

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    W

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    L

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    W

Minnesota TimberwolvesMIN
-Formulario

  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    W

  • Denver Nuggets

    125

    -

    113

    Minnesota Timberwolves

    L

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    96

    Denver Nuggets

    W

  • Minnesota Timberwolves

    113

    -

    96

    Denver Nuggets

    W

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    W

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  • Minnesota Timberwolves

    125

    -

    112

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

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    -

    124

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    110

    San Antonio Spurs

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