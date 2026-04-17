Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks: eliminatorias de la NBA, precios y más

Los New York Knicks reciben a los Atlanta Hawks en el Madison Square Garden el sábado 18 de abril, en un esperado inicio de la primera ronda del Este.

Con el inicio oficial de los playoffs de la NBA 2026 este fin de semana, este duelo entre el tercer y el sexto clasificado enfrenta a dos aficiones apasionadas y a equipos con aspiraciones de título.

Los Knicks terminaron 53-29 y fueron terceros, mientras que los Hawks, campeones del Este, quedaron sextos con 46-36 y evitaron el Torneo de Repesca por primera vez desde 2021.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los Knicks vs. Hawks?

Los precios de postemporada superan notablemente la media de la temporada regular.

El precio varía según el recinto y la importancia del encuentro.

En el Madison Square Garden, el Partido 1 cuesta unos 334 dólares, mientras que el Partido 3 en el State Farm Arena parte desde 93 dólares.

Entre los factores que influyen en el coste se incluyen:

Categoría de asientos : Las gradas altas son las más baratas, mientras que las entradas junto a la cancha en el MSG para el primer partido pueden superar los 4.500 dólares.

Si la serie llega empatada al quinto o séptimo partido, la reventa puede dispararse.

La creciente afición y las expectativas generadas en las dos últimas temporadas hacen que los boletos para los playoffs en Nueva York sean de los más difíciles de conseguir de la NBA.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio medio de la entrada

Equipo Pabellón Rango de precios de entrada para el Partido 1 New York Knicks Madison Square Garden 280 $ - 950 $+ Denver Nuggets Ball Arena 93 $ - 650 $ L.A. Lakers Crypto.com Arena 215 $ - 800 $ Minnesota Timberwolves Target Center 181 $ - 720 $ Oklahoma City Thunder Paycom Center 110 $ - 540 $ Boston Celtics Garden TD 195 $ - 850 $

Hora de inicio del partido entre los New York Knicks y los Atlanta Hawks

NBA Playoffs Madison Square Garden

Noticias y alineaciones

Nueva York Knicks contra Atlanta Hawks alineaciones NYK - Alineación Suplentes ATL - Alineación Suplentes

Estado de forma

NYK - Formulario Todos Nueva York Knicks 96 - 110 Charlotte Hornets L

Nueva York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors W

Nueva York Knicks 112 - 106 Boston Celtics W

Atlanta Hawks 105 - 108 Nueva York Knicks W

Nueva York Knicks 136 - 96 Chicago Bulls W ATL - Formulario Todos Miami Heat 143 - 117 Atlanta Hawks L

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers W

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks L

Atlanta Hawks 105 - 108 Nueva York Knicks L

Brooklyn Nets 107 - 141 Atlanta Hawks W

Historial de enfrentamientos directos

NYK Últimos partidos ATL 4 Victorias 1 Victoria Atlanta Hawks 105 - 108 Nueva York Knicks

Nueva York Knicks 99 - 111 Atlanta Hawks

Atlanta Hawks 125 - 128 Nueva York Knicks

Atlanta Hawks 105 - 121 Nueva York Knicks

Nueva York Knicks 149 - 148 Atlanta Hawks 605 Puntos obtenidos 594



