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Tyrell Feaster

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Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los LA Lakers y los Oklahoma City Thunder: eliminatorias, precios y más

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Cómo ver el partido de la NBA entre Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder, con el horario de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

Las semifinales del Oeste arrancan el martes 5 de mayo de 2026, cuando los Thunder, líderes del Oeste, reciban a los Lakers en el Paycom Center.

El duelo entre el cabeza de serie n.º 1 y el n.º 4 mide al equipo más dominante de la temporada regular contra unos Lakers curtidos en mil batallas. Los Thunder llegan tras barrer a los Phoenix Suns, mientras que los Lakers sufrieron en seis partidos contra los Houston Rockets. A pesar de su poderío, Los Ángeles encara una tarea titánica: Oklahoma City dominó la temporada regular 4-0, con una diferencia promedio de 29 puntos.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas para el primer partido y los siguientes, incluyendo dónde comprarlas y los precios actuales de mercado para este choque de pesos pesados.



¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Lakers y Thunder?

Al jugarse en Oklahoma City, la demanda ha subido. Aunque el Paycom Center suele ser más barato que Los Ángeles, el cartel “Thunder vs. Lakers” ha elevado los precios a su máximo de la temporada.

  • Partido 1 (Oklahoma City): Precios mínimos actuales en mercados secundarios como SeatGeek y Ticketmaster: 159–188 dólares. Asientos centrales de grada superior: 205–280 dólares.
  • En el anfiteatro inferior, los asientos de línea de fondo y esquinas rondan los 470–750 dólares.
  • Para elPartido 3 en el Crypto.com Arena (sábado 9 de mayo), las entradas de nivel básico superan los 181 dólares.
  • Asientos de cancha: en el primer encuentro en OKC superan los 3200 dólares, con opciones VIP en el centro que alcanzan los 11 400 dólares.

Los precios varían según:

  • La incertidumbre sobre «Luka»: Se espera que la estrella de los Lakers, Luka Dončić, se pierda el inicio de la serie por una distensión de grado 2 en el isquiotibial. Cualquier anuncio de regreso durante la serie probablemente provocaría un aumento masivo en los precios de las entradas para los partidos 3 y 4 en Los Ángeles.
  • Además, los Thunder parten como favoritos tras barrer a los Lakers en la temporada regular, y los aficionados esperan ver si SGA y Chet Holmgren pueden superar a LeBron en los playoffs.



Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de la entrada (actual)

Equipo

Arena

Próximo partido

Precio de la entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Partido 1 (esta noche)

422 $+

OKC Thunder

Paycom Center

Partido 1 (martes)

159 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Partido 1 (esta noche)

153 $+

76ers de Filadelfia

Xfinity Mobile Arena

Partido 3 (viernes)

279 $+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Partido 3 (viernes)

112 $+


Hora de inicio del partido entre Los Angeles Lakers y Oklahoma City Thunder


NBA
NBA Playoffs
Paycom Center

Noticias de los equipos y alineaciones.

Forma

Oklahoma City ThunderOKC
-Formulario

  • Phoenix Suns

    122

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    W

  • Phoenix Suns

    109

    -

    121

    Oklahoma City Thunder

    W

  • Oklahoma City Thunder

    120

    -

    107

    Phoenix Suns

    W

  • Oklahoma City Thunder

    119

    -

    84

    Phoenix Suns

    W

  • Oklahoma City Thunder

    103

    -

    135

    Phoenix Suns

    L

LA LakersLAL
-Formulario

  • Houston Rockets

    78

    -

    98

    LA Lakers

    W

  • LA Lakers

    93

    -

    99

    Houston Rockets

    L

  • Houston Rockets

    115

    -

    96

    LA Lakers

    L

  • Houston Rockets

    108

    -

    112

    LA Lakers

    W

  • LA Lakers

    101

    -

    94

    Houston Rockets

    W

Historial de enfrentamientos directos

Oklahoma City ThunderOKC

Últimos partidos

LA LakersLAL

5

Victorias

0

Victorias

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    139

    -

    96

    LA Lakers

  • LA Lakers

    110

    -

    119

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    121

    -

    92

    LA Lakers

  • Oklahoma City Thunder

    136

    -

    120

    LA Lakers

638

Puntos obtenidos

505
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