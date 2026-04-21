Los Orlando Magic lideran 1-0 y el miércoles 22 de abril de 2026 visitarán el Little Caesars Arena para el segundo partido contra los Detroit Pistons. Tras ganar el primer juego como visitantes, el octavo cabeza de serie busca una ventaja decisiva antes de que la serie se traslade a Florida, mientras que el primer cabeza de serie intenta acabar con su histórica racha de derrotas en casa en playoffs.





El cruce entre el cabeza de serie n.º 1 y el n.º 8 en la primera ronda del Este fue la gran sorpresa del fin de semana. Detroit terminó 60-22 y lideró la conferencia por primera vez desde 2007, pero cayó ante un Orlando que llegó vía el play-in.





GOAL te dice dónde comprar entradas para el segundo partido y los siguientes, y los precios actuales del mercado.

¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre Magic y Pistons?

Tras el sorpresivo triunfo de Orlando en el opener, la demanda de boletos en la Ciudad del Motor se mantiene alta, pues los seguidores esperan presenciar la primera victoria de los Pistons en casa en postemporada desde 2008. En un mercado deportivo relevante como Detroit, con una afición renovada, los precios resultan competitivos para este duelo de alto riesgo.

Partido 2 (Detroit): En reventa, las entradas arrancan en 97 $ y las de categoría media van de 210 $ a 350 $.

Partido 3 (Orlando): En el Kia Center el sábado 25 de abril, las entradas más baratas rondan los 115 dólares , y la afición local recibe a un rival que, pese a ser perdedor, lidera la serie.

En la cancha: en el Little Caesars Arena, los asientos de pista para el Partido 2 arrancan en 1250 dólares , y las butacas de primera fila VIP superan los 3800 dólares .

Entre los factores que influyen en el precio se incluyen:

El contraataque de «Cade»: Tras anotar 39 puntos en el primer partido, los aficionados esperan que Cade Cunningham guíe a los Pistons hacia el empate en la serie.

La sequía en casa: La racha de11 derrotas consecutivas de Detroit en playoffs, la más larga de la NBA, podría terminar, y eso aumenta la demanda local.

Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de las entradas

Equipo Arena Rango de precios de las entradas para el segundo partido New York Knicks Madison Square Garden 334 $ - 1100 $+ Boston Celtics Garden de Boston 117 $ - 850 $+ Detroit Pistons Little Caesars Arena 97 $ - 640 $+ Orlando Magic Kia Center 115 $ - 710 $+ Denver Nuggets Ball Arena 79 $ - 650 $+

Hora de inicio del partido entre los Detroit Pistons y los Orlando Magic





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Noticias de los equipos y alineaciones.

Forma

DET - Formulario Todos Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic L

Indiana Pacers 121 - 133 Detroit Pistons W

Charlotte Hornets 100 - 118 Detroit Pistons W

Detroit Pistons 137 - 111 Milwaukee Bucks W

Orlando Magic 123 - 107 Detroit Pistons L ORL - Formulario Todos Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic W

Orlando Magic 121 - 90 Charlotte Hornets W

Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic L

Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic L

Chicago Bulls 103 - 127 Orlando Magic W

Historial de enfrentamientos directos