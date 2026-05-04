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Tyrell Feaster

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Cleveland Cavaliers: eliminatorias, precios y más

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Incluye los precios de las entradas para el partido Pistons vs. Cavaliers, dónde comprarlas y más.

Las semifinales delEste enfrentarán a los Detroit Pistons, líderes de la División Central, contra los Cleveland Cavaliers el martes 5 de mayo de 2026 en el Little Caesars Arena.

Ambos llegan agotados tras ganar sus respectivas series al séptimo partido: los Pistons remontaron un 0-3 ante Orlando, mientras que los Cavaliers superaron a Toronto en el decisivo encuentro. Los Cavs, cuarto cabeza de serie, se apoyaron en la experiencia de sus veteranos para eliminar a los Toronto Raptors en el séptimo juego. Con el mejor sembrado en racha y el “Big Three” de Cleveland en plenitud, la Ciudad del Motor se prepara para una clásica batalla de postemporada.

GOAL te dice dónde comprar entradas para el primer partido y los siguientes, y los precios actuales del mercado.


¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Cavaliers y los Pistons?

Tras la remontada histórica de Detroit en el séptimo partido, la demanda de entradas en la Ciudad del Motor es la más alta en casi 20 años. Aunque Detroit sigue siendo un «mercado estándar» frente a Nueva York, la importancia de las semifinales ha elevado los precios.

  • Partido 1 (Detroit): Precios mínimos en reventa (SeatGeek, StubHub): 124–148 $. Entradas de categoría media en la zona inferior: 295–415 $.
  • Partido 2 (Detroit): Para el duelo nocturno del jueves 7 de mayo, los asientos más baratos rondan los 135 dólares.
  • Partido 3 (Cleveland): En el Rocket Arena el sábado 9 de mayo, las entradas más baratas cuestan solo 92 dólares, uno de los precios más bajos de las semifinales.
  • Asientos junto a la cancha: en el Little Caesars Arena para el Partido 1 superan los 1.800 dólares, con opciones VIP en la línea de fondo hasta 4.200dólares.

Los factores que influyen en el precio son:

  • El efecto Cade: tras sus 45 puntos en la primera ronda, Cunningham acapara la atención del Este y despierta gran interés local en su debut en semifinales.
  • Los aficionados quieren ver si la mejor defensa dela liga puede contener a James Harden y Donovan Mitchell, y la rivalidad entre veteranos y jóvenes impulsa aún más la reventa en ambas ciudades.



Sedes de los playoffs de la NBA 2025/26 por precio de entrada (actual).

Equipo

Arena

Próximo partido

Precio de la entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Partido 1 (esta noche)

422 $+

OKC Thunder

Paycom Center

Partido 1 (martes)

159 $+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Partido 1 (esta noche)

153 $+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Partido 1 (martes)

124 $+

76ers de Filadelfia

Xfinity Mobile Arena

Partido 3 (viernes)

279 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Partido 3 (sábado)

92 $+

Hora de inicio del partido entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers.


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Noticias y alineaciones

Estado de forma

Detroit PistonsDET
-Formulario

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    W

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    W

  • Detroit Pistons

    116

    -

    109

    Orlando Magic

    W

  • Orlando Magic

    94

    -

    88

    Detroit Pistons

    L

  • Orlando Magic

    113

    -

    105

    Detroit Pistons

    L

Cleveland CavaliersCLE
-Formulario

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    W

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    L

  • Cleveland Cavaliers

    125

    -

    120

    Toronto Raptors

    W

  • Toronto Raptors

    93

    -

    89

    Cleveland Cavaliers

    L

  • Toronto Raptors

    126

    -

    104

    Cleveland Cavaliers

    L

Historial de enfrentamientos directos

Detroit PistonsDET

Últimos partidos

Cleveland CavaliersCLE

2

Victorias

3

Victorias

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    110

    -

    114

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    95

    -

    116

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    118

    -

    100

    Detroit Pistons

540

Puntos obtenidos

576