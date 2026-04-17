Cómo conseguir entradas para el partido de la NBA entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers: eliminatorias de la NBA, precios y más

El domingo 19 de abril los Boston Celtics reciben a los Philadelphia 76ers en el TD Garden, en el 23.º duelo de playoffs entre estos históricos rivales de la División Atlántico.

Es el primer cruce de playoffs de 2026 entre el segundo y el séptimo de la Conferencia Este.

Los Celtics cerraron la fase regular con un sólido 56-26, mientras que los 76ers lograron el séptimo lugar (45-37) tras una temporada de rotaciones constantes para evitar el Torneo de Repesca.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los playoffs entre los Celtics y los 76ers?

Como es habitual en este duelo, los precios superan la media de la temporada regular, sobre todo en Boston, donde los Celtics parten como favoritos en el Este.

El precio varía según la sede y la importancia del encuentro.

En el TD Garden de Boston, el precio medio para el primer partido ronda los 150 dólares y los asientos de balcón alcanzan los 200 dólares.

En el Xfinity Mobile Arena deFiladelfia para el Juego 3 se encuentran entradas desde 65 dólares, más accesibles para aficionados con menor presupuesto.

Los precios varían según la demanda y la ubicación.

Categoría de asientos: Las localidades de balcón y las de las gradas superiores son las más económicas. Las entradas para los palcos premium y las localidades junto a la cancha en el TD Garden para el primer partido pueden superar fácilmente los 1.500 dólares en las plataformas de reventa.

Si los 76ers sorprenden temprano, los precios en Filadelfia para los partidos 3 y 4 podrían dispararse.

Demanda del mercado: Ambas ciudades tienen aficiones muy apasionadas. El TD Garden suele agotar sus entradas antes de la postemporada, por lo que muchos aficionados recurren al mercado secundario.

Hora de inicio del Boston Celtics vs Philadelphia 76ers

NBA Playoffs TD Garden

Noticias de los equipos y plantillas

Boston Celtics contra Philadelphia 76ers alineaciones BOS - Alineación Suplentes PHI - Alineación Suplentes

Estado de forma

BOS - Formulario Todos Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic W

Boston Celtics 144 - 118 Nueva Orleans Pelicans W

Nueva York Knicks 112 - 106 Boston Celtics L

Boston Celtics 113 - 102 Charlotte Hornets W

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors W PHI - Formulario Todos Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic W

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks W

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers W

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers L

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers L