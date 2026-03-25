Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia: el encuentro del 26 de marzo, precios y más

Ucrania y Suecia continúan su lucha por una plaza en el Mundial de 2026. A pesar de tener que disputar este partido «en casa» en Valencia (España) el 26 de marzo, Ucrania puede contar con un gran apoyo desde las gradas.

Una victoria de cualquiera de los dos equipos supondría un encuentro en casa contra Polonia o Albania el 31 de marzo, y el ganador de esa eliminatoria se aseguraría una plaza en la gran fiesta del fútbol mundial que se celebrará este verano en Norteamérica. Va a ser una semana importante para el fútbol internacional, y las entradas tendrán una gran demanda.

Deja que GOAL te proporcione toda la información sobre el partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia en el Estadio Ciutat de Valencia, incluyendo dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Ucrania vs Suecia (20:45) Estadio Ciutat de Valencia (Valencia) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia

Las entradas oficiales para el partido entre Ucrania y Suecia salieron a la venta el 23 de febrero y se podían adquirir en la página web de la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF).

Además de poder reservar asientos para el encuentro del 26 de marzo, era posible comprar un paquete de entradas que incluía también el partido de Ucrania del 31 de marzo. Y es que, aunque Ucrania pierda contra Suecia, jugará un partido amistoso contra el perdedor de la otra semifinal de la Ruta B, Polonia contra Austria.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Ucrania pueden variar en función del lugar donde se jueguen, la ubicación del asiento en el estadio, el paquete y el rival.

Los precios para adultos para la próxima eliminatoria contra Suecia oscilan entre 35 y 100 €, y un paquete de entradas que incluye los dos partidos de Ucrania en Valencia (26 y 31 de marzo) cuesta entre 60 y 170 €.

Recuerda estar atento a las páginas web de la federación nacional para obtener información adicional, así como a sitios de reventa como StubHub, donde actualmente hay entradas disponibles.

¿Qué puedes esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Ucrania y Suecia?

Ucrania espera aliviar su decepción en la repesca del Mundial. Desde que se incorporó al proceso de clasificación para el Mundial por primera vez en 1998, ha caído en la repesca en nada menos que seis ocasiones.

Sin embargo, los hombres de Serhiy Rebrov guardan buenos recuerdos de jugar en suelo español, ya que la única vez que lo hicieron, durante la repesca de la Liga de Naciones de la UEFA el pasado marzo, lograron una victoria por 3-1 sobre Bélgica, con goles de Oleksiy Hutsulyak, Vladyslav Vanat e Illia Zabarnyi.

Suecia también ha vivido sus propios dramas en la fase de play-off. Quedó eliminada en esta fase de la clasificación en 2014 y 2022, aunque logró una memorable victoria sobre Italia para clasificarse para la fase final del Mundial de 2018.

Sin embargo, los escandinavos tendrán que mejorar mucho su juego, ya que no lograron ganar ni un solo partido durante la fase de grupos de la clasificación para el Mundial. Afortunadamente para Graham Potter, que no tomó las riendas de la selección sueca hasta octubre, su equipo consiguió una plaza en la repesca gracias a su actuación en la Liga de Naciones.