Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa e Irlanda: fecha (26 de marzo), precios y más información

Tanto los aficionados de la República Checa como los de la República de Irlanda sueñan con volver al Mundial tras más de veinte años de ausencia. Ambos equipos se enfrentarán en la semifinal de la repesca de la UEFA para el Mundial el 26 de marzo en Praga, y tú podrías estar allí para ver quién seguirá en su camino hacia la gloria.

Promete ser un partido emocionante. Aunque la República Checa lleva actualmente una larga racha de imbatibilidad en casa, los irlandeses contarán con el apoyo de una hinchada ferviente y ruidosa.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial sobre las entradas que necesitas para el próximo partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa y la República de Irlanda, incluyendo dónde puedes comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa e Irlanda?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo República Checa vs Irlanda (20:45) Fortuna Arena (Praga) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa e Irlanda

Las entradas para el partido entre la República Checa e Irlanda se pusieron a la venta en Ticketportal, el distribuidor oficial de entradas de la selección nacional, en varias fases a principios de febrero para los miembros del programa de fidelización del equipo. Los miembros del nivel más alto («FC Repre Hvezda») pudieron adquirir entradas a partir del 4 de febrero. Los siguientes periodos de venta se abrieron el 6 y el 9 de febrero.

A los aficionados irlandeses que viajaban para asistir al partido se les ofrecieron 1.024 entradas, lo que supone algo más del 5 % del aforo del Fortuna Arena, que es de 19.370 espectadores.

Además, se pueden comprar entradas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa e Irlanda: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de la República Checa pueden variar en función de la ubicación del asiento, el paquete y el rival. Las categorías (y los precios para adultos) para la próxima eliminatoria contra la República de Irlanda eran las siguientes a través de los canales oficiales:

Asiento Premium: 2200 CZK (90 €)

2200 CZK (90 €) Categoría I: 1650 CZK (68 €)

1650 CZK (68 €) Categoría II: 1250 CZK (51 €)

1250 CZK (51 €) Categoría III: 750 CZK (30 €)

750 CZK (30 €) Categoría IV: 500 CZK (20 €)

Recuerda consultar las páginas web de las federaciones nacionales para obtener información adicional, así como sitios web secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué puedes esperar del partido de clasificación para el Mundial entre la República Checa e Irlanda?

A pesar de haber sido un habitual en la fiesta mundial del fútbol durante el siglo XX, incluyendo sus subcampeonatos en 1934 y 1962, la República Checa, sorprendentemente, solo ha participado una vez (en 2006) en el Mundial en los últimos más de 30 años.

Si el«Narodak» de Miroslav Koubek mantiene su impresionante récord como local y se impone a los irlandeses, le espera otro partido en casa contra Dinamarca o Macedonia del Norte el 31 de marzo en el Estadio Letna de Praga. Por supuesto, si Irlanda se lleva la victoria, será ella quien reciba a Dinamarca o Macedonia del Norte en el Estadio Aviva de Dublín.

No hemos visto a Irlanda en un Mundial desde Corea-Japón 2002. Sin embargo, los hombres de Heimir Hallgrímsson llegan a Praga en un estado de forma fantástico, tras ganar sus tres últimos partidos de clasificación de la fase de grupos. Derrotaron de forma memorable a Portugal en Dublín y protagonizaron una remontada milagrosa por 3-2 en Hungría, con un hat-trick de Troy Parrott.

Ambos equipos se han enfrentado en ocho ocasiones anteriormente y, aunque Irlanda ha logrado un par de victorias, ambas se produjeron en amistosos internacionales en Dublín y nunca han mantenido su portería a cero contra su rival de semifinales. Los checos buscarán sumar su cuarta victoria en cuatro enfrentamientos contra los irlandeses en su propio terreno.