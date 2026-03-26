Cómo conseguir entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte: partido del 26 de marzo, precios y más

Italia espera que a la tercera vaya la vencida, tras sufrir dos decepciones en la fase de clasificación para el Mundial, tanto en 2018 como en 2022. Cabe esperar que la ciudad de Bérgamo esté en plena efervescencia cuando los Azzurri salgan al campo para disputar su crucial semifinal de la repesca contra Irlanda del Norte el 26 de marzo.

El ganador de este enfrentamiento se enfrentará a Gales o a Bosnia y Herzegovina el 31 de marzo. El vencedor de ese partido se asegurará una plaza en el Mundial de 2026, que se celebrará este verano en Norteamérica.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para el próximo partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte, incluyendo dónde puedes comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Italia vs Irlanda del Norte (20:45) New Balance Arena (Bérgamo) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte

La venta de entradas para el partido Italia vs Irlanda del Norte se ha llevado a cabo en varias fases, de la siguiente manera:

6 de febrero: Disponibles solo para titulares de la tarjeta Vivo Azzurro

10 de febrero: Disponibles para los abonados del Atalanta (ya que el partido se celebra en el estadio del Atalanta) y para los aficionados que habían comprado entradas para el partido de Italia contra Estonia en septiembre.

17 de febrero: Venta general

Las entradas oficiales se pueden adquirir a través de la página web de Vivaticket y en los puntos de venta autorizados de Vivaticket.

Además, los aficionados pueden reservar entradas en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Italia pueden variar en función del estadio, la ubicación del asiento, el paquete y el rival. Las entradas para la próxima eliminatoria contra Irlanda del Norte estaban disponibles a través de los canales oficiales de la siguiente manera:

Tribunas Norte y Sur: a partir de 25 €

a partir de 25 € Tribuna Oeste: desde 70 €

desde 70 € Tribuna Rinascimento: a partir de 70 €

Los precios indicados son para adultos. Sin embargo, hay descuentos disponibles para menores (hasta 16 años), jóvenes (17-21 años) y personas mayores (a partir de 65 años).

Las opciones de hospitalidad incluyen:

Paquetes de la Tribuna Oeste y Rinascimento: desde 250 €

desde 250 € Tribuna Sur y palcos Rinascimento: desde 300 €

Recuerda estar atento a las páginas web de las federaciones nacionales de fútbol correspondientes para obtener información adicional, así como a sitios web de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Italia e Irlanda del Norte

Sorprendentemente, Italia, cuatro veces campeona del mundo, no logró clasificarse para las fases finales de 2018 ni de 2022, y la presión sobre el seleccionador de los Azzurri, Gennaro Gattuso, va en aumento. Tras tropezar ante Macedonia del Norte y Suecia en anteriores eliminatorias, ahora están decididos a dar la talla en esta ocasión.

Italia se animará al saber que juega en Bérgamo, ya que este estadio ha demostrado ser un terreno propicio para la selección nacional. Los Azzurri están invictos en el New Balance Arena (también conocido como Stadio di Bergamo) y regresan allí seis meses después de una contundente victoria por 5-0 sobre Estonia.

En total, Italia ha disputado cuatro partidos anteriores en la «Città dei Mille» («Ciudad de los Mil»). Además de la reciente victoria sobre Estonia, también venció allí a Malta por 5-0 en 1987 y empató dos veces a 1-1 (contra Turquía en 2006 y contra Países Bajos en 2020).

Mientras que la nación italiana se quedó frustrada por la ausencia de su selección en las dos últimas Copas del Mundo, han pasado la asombrosa cifra de 40 años desde la última vez que Irlanda del Norte pisó el escenario mundial. Afortunadamente para el ejército verde y blanco de Michael O'Neill, sus sueños siguen vivos esta vez gracias a sus actuaciones en la Liga de Naciones de la UEFA durante 2024.