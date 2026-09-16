Cómo conseguir entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

Paderborn se enfrenta al VfB Stuttgart el sábado 10 de octubre de 2026 en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

En sus enfrentamientos históricos, el VfB Stuttgart ha mantenido una clara ventaja, con tres victorias en sus últimos cuatro duelos oficiales y un empate. Su choque oficial más reciente tuvo lugar en la DFB-Pokal el 31 de enero de 2023, cuando el VfB Stuttgart logró una victoria a domicilio por 2-1 ante el Paderborn.

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¿Cuándo es el saque inicial del Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Paderborn vs VfB Stuttgart, el sábado 10 de octubre de 2026, en el Home Deluxe Arena de Paderborn.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

¿Cómo comprar entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

La compra de entradas para el partido Paderborn vs VfB Stuttgart depende de si planeas sentarte en la zona local o visitante, ya que ambos clubes gestionan la distribución de entradas a través de canales oficiales distintos.

Mercado primario oficial

Aficionados locales (zona del SC Paderborn):

Compra directamente a través de la tienda online oficial de entradas del SC Paderborn 07 o en las taquillas del estadio del Home Deluxe Arena. Los socios del club y los abonados suelen recibir acceso prioritario antes de que las entradas restantes se pongan a disposición del público general.

Aficionados visitantes (zona del VfB Stuttgart):

Compra a través del portal oficial de entradas del VfB Stuttgart. Las asignaciones del bloque visitante se distribuyen casi exclusivamente entre los socios del VfB Stuttgart y los peñas oficiales.



¿Cuánto cuestan las entradas para el Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El coste de las entradas para el partido Paderborn vs VfB Stuttgart varía en función de si las compras directamente a través de los canales oficiales del club o en mercados secundarios de entradas.

Mercado primario (taquilla oficial)

Cuando se compran directamente a través de los canales oficiales del club en el Home Deluxe Arena, los precios nominales suelen situarse en los siguientes tramos:

Zonas de pie (Stehplatz): 14,50 € - 16,50 €

Zonas estándar de asiento (Sitzplatz): 29,00 € - 39,00 €

Paderborn vs VfB Stuttgart de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Paderborn vs VfB Stuttgart

El Paderborn ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Freiburg en la Bundesliga el 5 de septiembre. Antes de eso, empató 0-0 con el Mainz 05 en liga y venció 4-2 al 1. FC Phoenix Luebeck en la DFB-Pokal. A lo largo de esos cinco partidos, el Paderborn marcó ocho goles y encajó seis.

El Stuttgart ha ganado tres, perdido uno y empatado uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Cologne en la Bundesliga el 4 de septiembre, después de una derrota por 5-1 ante el Bayern Munich la semana anterior. El equipo también firmó un triunfo por 4-0 sobre el Hansa Rostock en la DFB-Pokal durante esta racha. El Stuttgart marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó ocho.

Paderborn vs VfB Stuttgart: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 31 de enero de 2023 en la DFB-Pokal, cuando el Stuttgart ganó 2-1 a domicilio en Paderborn. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Stuttgart ha ganado cuatro veces, con un empate y ninguna victoria para el Paderborn. El Stuttgart también ha marcado más goles en la serie, incluida una victoria a domicilio por 4-1 en la DFB-Pokal de 2002.