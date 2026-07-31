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Cómo conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber para comprar entradas para el estreno del Nottingham Forest en la Premier League

El Nottingham Forest arrancó su campaña de la Premier League con una victoria la temporada pasada y buscará otro inicio positivo esta vez, bajo la dirección del exentrenador del Palace, Oliver Glasner. Se enfrenta al Leeds United en el City Ground el sábado 22 de agosto.

El Forest vivió una montaña rusa de emociones la temporada pasada. A pesar de haber cambiado de entrenador hasta en cuatro ocasiones y de pelear por la permanencia en la Premier League, firmó una memorable campaña europea y enderezó el rumbo bajo la dirección de Vítor Pereira, perdiendo solo uno de sus últimos 10 partidos de la Premier League.

Los aficionados que quieran comprar entradas para el estreno en el City Ground esperarán un duelo entretenido, ya que los dos enfrentamientos entre Forest y Leeds de la temporada pasada terminaron 3-1 a favor del equipo local. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Nottingham Forest y Leeds United?

El Nottingham Forest recibe al Leeds United en el City Ground de Nottingham, con el inicio previsto a las 15:00 (BST).

crest
Premier League - Jornada 1
City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los socios que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscan conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest vs Leeds United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en categorías (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad. Casi nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

NFO

NFO - Formulario

MUN
L3-2
BOU
D1-1
NOC
W0-2
BLB
W3-0
VSC
D1-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEE

LEE - Formulario

TOT
D1-1
BHA
W1-0
WHU
L3-0
WRE
L2-3
SUN
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Nottingham ForestEmpateLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Amistosos
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
F
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
F
6Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Nottingham Forest contra Leeds alineaciones probables

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formación
Leeds crest
Leeds
LEE
Leeds crest
Leeds
LEE

Manager

  • O. Glasner

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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